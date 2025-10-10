शराब के नशे में धुत महेश भट्ट के साथ Ex पत्नी ने किया ये काम, पूरी रात चिल्लाते रहे फिल्ममेकर!

महेश भट्ट की पहली पत्नी किरण उनके शराब की लत से काफी परेशान हैं. उनकी शराब की लत से परेशान होने पर पूजा भट्ट की मां ने कुछ ऐसा एक्शन लिया था जो कि काफी खौफनाफ था.
एक्ट्रेस और फिल्ममेकर पूजा भट्ट हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती हैं. पूजा भट्ट लंबे ब्रेक के बाद ओटीटी में नजर आई थी. वहीं इन दिनों पूजा भट्ट पॉडकास्ट कर रही हैं. हाल ही में वह अपने पिता महेश भट्ट के साथ बातचीत करती हुई नजर आईं.इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने बचपन के खौफनाफ समय को याद किया, एक्ट्रेस ने बताया कैसे उनके पिता रोज शराब के नशे में धुत घर आते थे. एक दिन पूजा भट्ट की मां ने परेशान होकर उन्हें बालकनी में बंद कर दिया था, जिस वजह पूजा भट्ट सदमे में आ गई थी.
बालकनी में कर दिया था बंद
पूजा भट्ट ने बचपन के खौफनाफ मंजर को याद कते हुए बताया कि जब उनके पिता रोज शराब के नशे में धुत होकर घर आते थे. एक दिन महेश भट्ट शराब पीकर लड़खड़ाते हुए घर आए और सीधे बालकनी में चले गए. वह मंजर मेरी मां के लिए बेहद डरावना था. मां उनकी शराब पीने की आदत से इतना परेशान थी कि एक दिन उन्हें बालकनी में बंद करने का फैसला लिया.
पूरी रात चिल्लाते रहे महेश भट्ट
पूजा भट्ट ने बताया है कि कैसे आपको बालकनी में मां ने बंद कर दिया था. आप सारी रात चिल्ला रहे थे कि मुझे बाहर निकालो किरण. मैं खोलने जा रही थी लेकिन मां ने मुझे खोलने नहीं दिया. वह रोज शराब पीकर आते हैं तुम नहीं खोल नहीं सकती हो. मुझे लगता है कि मैं आपके साथ खड़ी हुई और मैंने आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ा.
पिता के साथ दोस्त जैसा रिश्ता
पॉडकास्ट में पूजा भट्ट ने अपने पिता संग रिश्ते को लेकर बताया है कि उनके और पिता के बीच का रिश्ता दोस्त के रिश्ते जैसा है. महेश और सोनी राजदान के रिश्ते के बारे में महेश भट्ट ने पत्नी किरण से पहले बेटी पूजा को बताया था. पूजा कहती हैं कि कभी-कभी हम अपने माता-पिता को परेंट्स नहीं बल्कि इंसानों की तरह देखना चाहिए.
