काली शक्तियों की उपासक बनीं 90s की टॉप एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर, तांत्रिक बन लाने वाली हैं भूचाल, 'जटाधारा' पोस्टर
काली शक्तियों की उपासक बनीं 90s की टॉप एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर, तांत्रिक बन लाने वाली हैं भूचाल, 'जटाधारा' पोस्टर

Jatadhara Film से शिल्पा शिरोडकर का लुक वायरल हो रहा है. जिसमें वो तांत्रिक रूप में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस का ये लुक काफी खतरनाक है जो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:52 PM IST
Trending Photos

जटाधारा पोस्टर शिल्पा शिरोडकर
जटाधारा पोस्टर शिल्पा शिरोडकर

Jatadhara Poster: सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की मचअवेटेड फिल्म 'जटाधारा' (Jatadhara) का मेकर्स ने नया पोस्टर रिलीज कर दिया है. इस पोस्टर में 90s की सुपरस्टार शिल्पा शिरोडकर जीभ निकालकर चिल्लाती हुई और सामने हवन कुंड में आग जलती हुई नजर आ रही है. एक्ट्रेस का ये विकराल और भयंकर रूप देखकर फैंस हैरान है. साथ ही ये पोस्टर मिनटों में लोगों का ध्यान खींच रहा है.

तांत्रिक बनीं शिल्पा शिरोडकर

इस पोस्टर में शिल्पा शिरोडकर तांत्रिक के किरदार में हैं. जिसका नाम शोभा होता है. इस पोस्टर में शिल्पा शिरोडकर का ये खूंखार लुक लोगों को हैरान कर रहा है और डरा भी रहा है. फोटो में एक्ट्रेस काले रंग की साड़ी, बालों में गजरा, मांग में सिंदूर और माथे पर लाल बिंदी लागए तांत्रिक पूजा करती दिखाई दे रही हैं. इस पोस्टर को मेकर्स ने शेयर करते हुए लिखा- 'वो लालच से प्रेरित नहीं है. वो उसे डिफाइन भी करती है. आपके सामने शिल्पा शिरोडकर है बतौर शोभा.'

12 सेकेंड के टीजर ने मचाया था भूचाल

इस फिल्म का टीजर पिछले महीने रिलीज हुआ था जिसे फैंस का खूब प्यार मिला. इस 12 सेकेंड के टीजर में सुधीर बाबू को एक पॉवरफुल मैन के तौर पर दिखाया गया. जबकि सोनाक्षी ऐसे अवतार में दिखी जो इससे पहले वो कभी नजर नहीं आई थीं. टीजर को देखकर ये तो साफ है कि ये फिल्म एक सुपरनेचुरल डार्क फिल्म होगी. जो फैंस को एक अलग ही एक्सपीरियंस देगी.

फैंस के लिए बुरी खबर! और करना होगा प्रभास की 'द राजा साहब' का इंतजार, दिसंबर नहीं अगले साल आएगी फिल्म

90s की पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा

इस फिल्म का डायरेक्शन वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल ने किया है. इसके साथ ही मूवी में रवि प्रकाश, इंदिरा कृष्णना, नवीन नेनी, श्रेया शर्मा, सुभालेखा सुधाकर  और राजीव हैं.आपको बता दें, शिल्पा शिरोडकर हिंदी सिनेमा का काफी बड़ा चेहरा है. 1980s से 1990s तक का. इसके बाद 'बिग बॉस 18' में वो एक बार फिर से लाइमलाइट में आईं. इस शो में उनके अलावा विवियन डिसेना, करण वीर मेहरा, चुम दरांग, नायरा बनर्जी, मुस्कान और ऐलिस कौशिक थीं.

 

 

  

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Shilpa ShirodkarJatadhara Film

