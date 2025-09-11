अक्षय कुमार की हीरोइन, डायरेक्टर चाहते थे वो फिल्म में करें कुछ ऐसा, सुनते ही खूब फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस

90s South Actress Mohini: अपने करियर के सुनहरे दौर में साउथ एक्ट्रेस मोहिनी ने कई बड़े सितारों के साथ काम किया. उन्होंने शिवाजी गणेशन, चिरंजीवी, मम्मूट्टी, मोहनलाल, बालकृष्ण और विक्रम जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ फिल्मों में काम किया. मोहिनी की खासियत ये थी कि वे गांव की लड़की या औरत के किरदारों से लेकर शहर की मॉर्डन की लड़कियों तक के किरदारों को आसानी से निभा लेती थीं. उनकी अदाकारी दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ती थी. लेकिन एक फिल्म ऐसी भी रही, जिसका एक्सपीरियंस उनके लिए झकझोक वाला बन गया.

आज भी वे इस एक्सपीरियंस को याद कर अनकंफर्टेबल हो जाती हैं. ये फिल्म थी 1994 में आई 'कनमणी', जिसका निर्देशन आर.के. सेल्वमणि ने किया था. फिल्म में मोहिनी ने प्रशांत के साथ काम किया था. उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया, लेकिन ये फिल्म अपनी कहानी से ज्यादा 'उडल ताझुवा' गाने के लिए चर्चा में रही. ये गाना ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज में फिल्माया गया था. हाल ही में मोहिनी ने खुलासा किया कि वे इस सीन को करने के लिए तैयार नहीं थीं, बल्कि उन पर दबाव बनाया गया.

जब रो पड़ी थीं मोहिनी

उन्होंने बताया कि डायरेक्टर ने स्विमिंग सूट सीन की प्लानिंग की थी, जिससे वे बेहद अनकंफर्टेबल थीं. मोहिनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि शूटिंग के दौरान उन्होंने साफ इंकार कर दिया था. वे रोने लगीं और आधे दिन तक शूट रुक गया. उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की कि उन्हें तैरना तक नहीं आता और ऐसे में आधे कपड़ों में स्विमिंग सीखना पॉसिबल नहीं था. उस समय महिला इंस्ट्रक्टर भी नहीं हुआ करती थीं. इसलिए उनके लिए ये सीन करना बेहद मुश्किल था. उन्होंने कहा कि उन्हें मजबूर होकर उस गाने का हिस्सा बनना पड़ा.

समझौता और इनकार

मोहिनी ने बताया कि उन्होंने आधे दिन शूटिंग की और जैसे-तैसे सीन पूरा किया. लेकिन जब वही सीन दोबारा ऊटी में करने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने टीम से कहा कि अगर शूट आगे नहीं बढ़ेगा तो ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं. मोहिनी ने माना कि 'कनमणी' उनकी जिंदगी की इकलौती फिल्म रही, जिसमें वे अपनी मर्जी के बिना इतने ग्लैमरस सीन देने पड़े. मोहिनी का कहना है कि 'कनमणी' में उनका रोल बेहद खूबसूरत और चुनौतियों से भरा रहा था, जो उनके लिए बुरी याद बन गया है.

खूबसूरत किरदार लेकिन अनदेखी

मोहिनी ने आगे बात करते हुए कहा कि मगर दुर्भाग्यवश, ये रोल उस विवादित सीन के चलते दब गया. लोगों ने उनके अभिनय से ज्यादा उस गाने पर ध्यान दिया. उन्होंने कहा कि कभी-कभी इंसान को अपनी मर्जी के खिलाफ भी काम करना पड़ता है और उनके लिए ये गाना वही एक्सपीरियंस रहा. यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर उनके मन में कड़वाहट है. 'कनमणी' के अलावा मोहिनी ने 'आदित्य 369', 'हिटलर', 'इनाथे चिंथा विशयम', 'ओरु मरवथूर कनवु', 'वेषम', 'गडिबिडी आलिया', 'नई मन्नारगल', 'लाल्ली' जैसी यादगार फिल्मों में काम किया.

अक्षय कुमार के साथ भी किया काम

इतना ही नहीं, मोहिनी ने बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ हिंदी फिल्म 'डांसर' (1991) में भी लीड रोल निभाया था. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन मोहिनी की खूबसूरती ने दर्शकों का दिल जीत लिया. मोहिनी पिछले 14 साल से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन अब उनकी बातें ये दिखाती हैं कि सिनेमा की दुनिया में औरतों को किन-किन समझौतों से गुजरना पड़ता था, जब ‘कंसेंट’ की बातें खुलकर सामने नहीं आती थीं.