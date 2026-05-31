बॉडी-पेंट फोटोशूट के दौरान पूजा भट्ट ने नहीं पहने थे कपड़े? सालों बाद हसीना ने खोला राज, बोली- 'मैं न्यूड...'

90 के दशक में चर्चा और विवादों में रही अपने बॉडी पेंट फोटोशूट को लेकर पूजा भट्ट ने सालों बाद चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने हाल ही में बताया कि वह फोटोशूट विवाद के लिए बिल्कुल भी नहीं था और उन तस्वीरों में वह न्यूड नहीं थी.
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90 के दशक की सबसे फेमस एक्ट्रेस और फिल्ममेकर पूजा भट्ट ने इंडस्ट्री में काफी काम किया है और नाम कमाया है. उनकी फिल्मों को देखने के लिए फैंस बेताब रहते थे. पूजा भट्ट अपनी एक्टिंग करियर के साथ-साथ कई विवादों को लेकर भी चर्चा में रही हैं. 90 के दशक में हसीना ने एक मैगजीन कवर के लिए बॉडी-पेंट फोटोशूट करवाया था. पूजा भट्ट के इस फोटोशूट के सामने आते ही जमकर बवाल हुआ था. दरअसल, ऐसा कहा गया था कि इस फोटोशूट के दौरान एक्ट्रेस ने कपड़े नहीं पहने थे. अब कई साल बाद पूजा भट्ट ने इस फोटोशूट पर खुलासा किया है.
हाल ही में विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में पूजा भट्ट ने बताया कि इस फोटोशूट का आइडिया उन्हें पत्रकार दिनेश रहेजा और मशहूर फोटोग्राफर जगदीश माली के जरिए मिला था. उन्होंने कहा, 'एक तरफ मुझे इस फोटो के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा और दूसरी ओर लोगों का बहुत सारा प्यार भी मिला. लेकिन मेरे लिए यह कभी विवाद पैदा करने वाला फोटोशूट नहीं था. दिनेश रहेजा, जिनका मैं आज भी बहुत सम्मान करती हूं, उन्होंने मुझे डेमी मूर के वैनिटी फेयर मैगजीन कवर की तस्वीर दिखाई थी. मुझे वह कवर बेहद शानदार लगा था. फिर दिनेश और जीतू मेरे पास आए और बोले कि वे कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं. उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम तैयार हो और मैंने तुरंत हां कर दिया. जब मैंने पूछा कि बॉडी पेंटिंग कौन करेगा, तो उन्होंने बताया कि अन्ना सिंह यह काम करेंगी.'
पूजा भट्ट ने बताया कि यह फोटोशूट उन्होंने एक लंबे शूटिंग डे के बाद किया था. उस समय वह फिल्म 'फिर तेरी कहानी याद आई' के गाने 'तेरे दर पर सनम' की शूटिंग कर रही थीं. 'उस दिन रात करीब साढ़े नौ बजे मेरा काम खत्म हुआ और फिर मैं जगदीश माली के घर गई. वहां मेरी बॉडी पेंटिंग हुई और फोटोशूट हुआ. शूट खत्म होने के बाद मैं इसे पूरी तरह भूल गई थी, लेकिन जब मैगजीन बाजार में आई तो हंगामा मच गया था.'
उन्होंने आगे बताया कि मैगजीन रिलीज होते ही चारों तरफ चर्चाएं शुरू हो गई थीं. लेकिन उसी दौरान शहर में एक बेहद दुखद घटना हुई. 'बम धमाकों जैसी भयानक त्रासदी ने लोगों का ध्यान दूसरी तरफ खींच लिया था. जाहिर है कि उस समय लोगों के पास एक महिला के बॉडी पेंट फोटोशूट से कहीं ज्यादा गंभीर मुद्दे थे.' सालों से इस फोटो को लेकर एक गलतफहमी बनी हुई है, जिसे पूजा ने अब दूर कर दिया है.
उन्होंने बताया, 'मैं उस तस्वीर में न्यूड नहीं थी. डेमी मूर के कवर में 'बर्थडे सूट' का मतलब था कि वह पेंट के नीचे बिना कपड़ों के थीं. लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था. मैंने अंडरवियर पहन रखा था. हमें अच्छी तरह पता था कि हमारी सीमा क्या है और मैंने उसे पार नहीं किया.' एक्ट्रेस ने माना कि उस दौर में यह कॉन्सेप्ट लोगों को काफी बोल्ड लगा था, लेकिन उनका इरादा कभी विवाद पैदा करना नहीं था. एक्ट्रेस ने बताया, 'शायद उस समय लोगों को यह बहुत साहसिक और अलग लगा हो. लेकिन मैंने यह सिर्फ इसलिए किया, क्योंकि मुझे यह आइडिया काफी पसंद आया था. मुझे उन लोगों पर भरोसा था, जिनके साथ मैं काम कर रही थी. इसलिए मैंने इसे किया. इसमें कोई विवाद पैदा करने की सोच नहीं थी. मैं बस खुद जैसी हूं, वैसी ही थी.'
पूजा भट्ट की पुरानी तस्वीर आज भी चर्चा में रहती है. उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई और कहा, 'हाल ही में किसी ने फिर इस तस्वीर का जिक्र किया और लोग इसे कल्ट इमेज कहने लगे. लेकिन ऐसी चीजें प्लान करके नहीं बनाई जाती. मैं बस अपनी असली पहचान के साथ सामने आई थी. समस्या यह है कि आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां झूठ बहुत ज्यादा है, इसलिए सच बोलना भी विवाद जैसा लगने लगा है.'
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