Advertisement
trendingNow13228015
Hindi Newsबॉलीवुड45 साल तक बॉलीवुड को हंसाने वाले डायरेक्टर अब लेंगे संन्यास? बेटे वरुण संग आएगी डेविड धवन की आखिरी फिल्म, खुद बताई दिल की बात

45 साल तक बॉलीवुड को हंसाने वाले डायरेक्टर अब लेंगे संन्यास? बेटे वरुण संग आएगी डेविड धवन की आखिरी फिल्म, खुद बताई दिल की बात

David Dhawan Retirement: 90 के दशक के मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन अपनी नई फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इस फिल्म के बाद वे संन्यास लेने का मन बना चुके हैं. आखिरी फिल्म के बाद रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करने की योजना बना रहे हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 25, 2026, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

45 साल तक बॉलीवुड को हंसाने वाले डायरेक्टर अब लेंगे संन्यास? बेटे वरुण संग आएगी डेविड धवन की आखिरी फिल्म, खुद बताई दिल की बात

David Dhawan Retirement: बॉलीवुड को सालों तक अपनी कॉमेडी फिल्मों से हंसाने वाले मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. वे अब फिल्में बनाना छोड़ रहे हैं, यानी वे रिटायर होने जा रहे हैं. उनकी आखिरी फिल्म बेटे वरुण धवन के साथ 'है जवानी तो इश्क होना है' होगी. अपनी रिटायरमेंट का ऐलान उन्होंने हाल ही में पीवीआर के एक खास इवेंट में किया. इस खबर को सुनकर इंडस्ट्री के कई लोग और उनके फैंस को झटका लगा है, क्योंकि अब डेविड धवन फिल्मों का डायरेक्शन करते हुए नजर नहीं आएंगे. उन्होंने अपने अब तक के करियर में करीब 45 फिल्मों का निर्देशन किया है. डायरेक्टर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1989 में आई फिल्म 'ताकतवर' से की थी. डेविड धवन ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का भी कमबैक कराया था.

डेविड धवन क्यों हुए इमोशनल

फेमस डायरेक्टर डेविड धवन इन दिनों अपने बेटे की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में डेविड धवन भी नजर आए थे. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए वे इमोशनल हो गए. उन्होंने ट्रेलर इवेंट में बेटे वरुण धवन की जमकर तारीफ की. डायरेक्टर ने कहा, 'जब मैं साल 2022 में बीमार पड़ा था, तो वह मेरे साथ अस्पताल में सोया करता था.' पिता को इमोशनल देख एक्टर वरुण धवन ने उन्हें शांत किया. वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' सिनेमाघरों में 5 जून को रिलीज होगी, जो डेविड धवन की आखिरी फिल्म होगी.

डेविड धवन ने फिल्म मेकिंग से लिया संन्यास?

बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन ने 23 मई 2026 को डायरेक्शन की दुनिया को अलविदा कह दिया है. उन्होंने इसका ऐलान एक इवेंट के दौरान किया. इस पार्टी में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, करण जौहर, पूजा हेगड़े, वरुण धवन और चंकी पांडे जैसे सितारे शामिल हुए थे. दरअसल, डायरेक्टर की रिटायरमेंट की खबर की पुष्टि करण जौहर ने की है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, 'कल जब मैं डेविड जी के सेलिब्रेशन में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि यह 'है जवानी तो इश्क होना है' उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है.' 

Add Zee News as a Preferred Source

डेविड धवन ने बॉलीवुड को दी कई हिट कॉमेडी

फेमस डायरेक्टर डेविड धवन को बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडी डायरेक्टर्स में गिना जाता है. उन्होंने 90 और 2000 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया है. उन्होंने इंडस्ट्री को राजा बाबू, जुड़वा, पार्टनर, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी, मुझसे शादी करोगी, कुली नंबर 1 और मैंने प्यार किया जैसी कई फिल्में दी हैं।

कई बड़े कलाकारों संग किया काम

डेविड धवन को बॉलीवुड इंडस्ट्री में कॉमेडी फिल्मों के सबसे सफल निर्देशकों में माना जाता है. उन्होंने अपने लंबे फिल्मी सफर में कई बड़े सितारों संग काम किया है. इसमें अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सलमान खान, अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर जैसे कई सितारे शामिल हैं. डेविड धवन ने करीब 6 साल के ब्रेक के बाद 'है जवानी तो इश्क होना है' के साथ डायरेक्शन में वापसी की है. इसमें उनके बेटे वरुण धवन के अलावा मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, मौनी रॉय, राकेश बेदी, राजेश कुमार और मनीष पॉल जैसे सितारे नजर आएंगे. सिनेमाघरों में यह फिल्म 5 जून को रिलीज होगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

David DhawanActor Varun Dhawan

Trending news

मानो सूर्य देव क्रोधित हो गए! नौतपा शुरू हो गया, 48 डिग्री में हीटस्ट्रोक की चेताव
Monsoon 2026
मानो सूर्य देव क्रोधित हो गए! नौतपा शुरू हो गया, 48 डिग्री में हीटस्ट्रोक की चेताव
दिल्ली में चल रहा था जश्न, तभी आया ट्रंप का कॉल; बोले- मैं मोदी का फैन हूं- VIDEO
Donald Trump
दिल्ली में चल रहा था जश्न, तभी आया ट्रंप का कॉल; बोले- मैं मोदी का फैन हूं- VIDEO
PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, बेंगलुरु में सस्पेंड किए गए 6 पुलिसकर्मी
Karnataka News
PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, बेंगलुरु में सस्पेंड किए गए 6 पुलिसकर्मी
पीते तो रोज हैं,लेकिन क्या कभी खाई है चाय पत्ती? इस राज्य में बनते हैं चाय के पकौड़े
chai capital
पीते तो रोज हैं,लेकिन क्या कभी खाई है चाय पत्ती? इस राज्य में बनते हैं चाय के पकौड़े
कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
karnataka
कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास तो पढ़ लिया,दुनिया के कई शहरों में है इससे जुड़े Clubs
Delhi Gymkhana
दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास तो पढ़ लिया,दुनिया के कई शहरों में है इससे जुड़े Clubs
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
Tamil Nadu
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
Rahul Gandhi
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
Bhatkal
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
Heat wave
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल