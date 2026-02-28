माथे पर त्रिपुंड और पांव में हील...कुछ अंदाज में नजर आईं ममता कुलकर्णी, 25 साल बाद ग्लैमर की दुनिया में करेंगी कमबैक?

लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सीजन 3 हर हफ्ते मजेदार एपिसोड लेकर आ रहा है. कुकिंग और कॉमेडी से भरपूर यह शो दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. अब मेकर्स ने 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का स्वागत किया है. उन्हें दिन में पहले सेट पर देखा गया और फोटोग्राफरों से बात करते नजर आईं.

यहां एक्ट्रेस ने भगवा कपड़े नहीं बल्कि ट्रेडिशनल आउटफिट कैरी किया था. इस दौरान बाकी कंटेस्टेंट्स भी 90 के दशक के अवतार में दिखाई दिए. एक्ट्रेस ने पैप्स से बात भी की और बताया कि वह 25 साल तक टीवी पर नहीं आईं लेकिन ये अच्छा मौका मिला है.

लाफ्टर शेफ्स में नजर आईं ममता

'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' दर्शकों का पसंदीदा शो है. इसके पिछले दो सीजन को इतना प्यार मिला कि मेकर्स पुराने कंटेस्टेंट्स के साथ इसे सीजन दर सीजन आगे बढ़ा रहे हैं. बीते एपिसोड में जहां दिग्गज शेफ संजीव कपूर आए थे. वहीं 28 फरवरी और 1 मार्च के एपिसोड में सभी होली के रंग में रंगे दिखाई देंगे. हालांकि नए एपिसोड की शूटिंग भी हुई, जहां पर हर कोई रेट्रो लुक में दिखाई दिया. कोई 'वास्तव' वाला संजय दत्त बना तो कोई 'करण-अर्जुन.'

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाए और लाला साड़ी के साथ सोने के गहने पहने ममता कुलकर्णी भी पहुंची. उन्होंने पपाराजी से बातचीत में कहा, 'मैं बहुत एक्साइटेड हूं. मैं 25 साल बाद टीवी पर आ रही हूं. यहां तक की अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं अपनी लाइफ के 25 सालों में कभी भी टीवी पर नहीं आई. एक अच्छा मौका है. हंसने का मौका मिलता है. हम लोग बहुत गंभीर हो गए हैं. जिंदगी बहुत गंभीर हो गई है. सब जगह सीरियसनेस है. इसलिए इससे अच्छी बात क्या है कि हंसो भी और खाना भी बनाओ और लाफ्टर भी है.'

ममता का विवादों से गहरा नाता

ममता ने भले ही अब संन्यास ले लिया है, लेकिन उनका जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा है. उनका नाम मशहूर गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी आदमी विक्की गोस्वामी से जुड़ा. विक्की गोस्वामी को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और एक्ट्रेस पर भी ड्रग्स तस्करी में लिप्त होने के आरोप लगे थे. हालांकि, ममता ने दावा किया था कि वह विक्की के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी और उनका 2,000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी से कोई लेना देना नहीं है. बता दें कि विक्की और ममता ने 2013 में शादी कर ली थी. विक्की से शादी करने से पहले एक्ट्रेस ने फिल्मों को अलविदा कह दिया था. एक्ट्रेस काफी समय तक गुमनाम रही थी.