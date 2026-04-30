'जितने दिन जिंदा हूं', ट्रोलिंग के बाद छलका 'आशिकी' एक्टर का दर्द, बोले- 'कर्ज चुकाने को करना पड़ा...'

Rahul Roy Viral Video: 'आशिकी' फिल्म से स्टार बने एक्टर राहुल रॉय इन दिनों एक वायरल डांस वीडियो को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. वीडियो पर ट्रोलिंग के बाद एक्टर ने खुलकर अपनी मजबूरी बताई और लोगों से काम दिलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि वह कर्ज और कानूनी मामलों के चलते संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मेहनत से कमाना चाहते हैं.
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Rahul Roy Viral Video: 90 के दशक में आई फिल्म 'आशिकी' से रातों-रात स्टार बने एक्टर राहुल रॉय एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक वायरल डांस वीडियो है. हाल ही में एक कंटेंट क्रिएटर के साथ उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे अपने पुराने गाने पर डांस करते नजर आए. इस वीडियो ने इंटरनेट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया पैदा कर दी है- कुछ लोग उनकी सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.
एक्टर राहुल रॉय एक वक्त पर काफी फेमस नाम थे, लेकिन बीते काफी समय से उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया है. हाल ही में एक्टर का एक रील सामने आया, जिसमें वे डांस करते नजर आ रहे हैं. लोग इस वीडियो को देखने के बाद से ही एक्टर को ट्रोल कर रहे हैं. वायरल वीडियो के बाद उठे सवालों और ट्रोलिंग पर अब राहुल रॉय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह सब उन्होंने किसी शौक में नहीं, बल्कि मजबूरी में किया है. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि, 'वायरल तो नहीं हुआ, लेकिन मजबूरी हो गई थी, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा.'
राहुल रॉय ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि, 'मैं अपना काम ईमानदारी और विनम्रता से करता हूं. मुझे कुछ कानूनी मामलों का भुगतान करना है और ये आज के नहीं हैं, ये उस समय के हैं, जब ब्रेन स्ट्रोक नहीं हुआ था. अगर आप मेरी सादगी या मेरी परेशानियों का मजाक उड़ाते हैं, ट्रोल करते हैं, तो यह मेरे बारे में कम और आपके बारे में ज्यादा बताता है. अगर आपको सच में इतनी चिंता है, तो मुझे कोई अच्छा और सही काम दिलाने में मदद कीजिए, ताकि मैं अपने केसों का भुगतान कर सकूं. कम से कम मैं मेहनत करके कमा तो रहा हूं, दूसरों का मजाक उड़ाकर नहीं.'
एक्टर ने आगे कहा, 'मैं जितने दिन जिंदा हूं, तब तक काम करना चाहूंगा, क्योंकि काम करने से मेरा मन और तन दोनों एक्टिव रहता है और मैं खुद को जिम्मेदार महसूस करता हूं.' राहुल रॉय का करियर कभी काफी ऊंचाई पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ उनकी फिल्मों का ग्राफ गिरता चला गया. इसके अलावा, साल 2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसने उनके करियर और जिंदगी दोनों पर गहरा असर डाला. इसके बाद से वे बड़े प्रोजेक्ट्स में कम ही नजर आए और अब सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव रहने की कोशिश कर रहे हैं.
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