90 के दशक की वो मासूम हसीना, शाहरुख खान को थप्पड़ जड़कर हुई फेमस, कभी खूबसूरती से करती थीं पर्दे पर राज, 20 सालों से गायब

90 के दशक में बॉलीवुड में कई नई हसीनाओं ने अपनी पहचान बनाई, लेकिन कुछ अदाकाराएं ऐसी भी थीं जिन्होंने अपनी मासूमियत और सादगी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. इन्हीं में से एक नाम प्रिया गिल है. प्रिया को लोग आज भी उनकी सुपरहिट फिल्म 'सिर्फ तुम' में निभाए गए ‘आरती’ के किरदार के लिए याद करते हैं. उस दौर में उनका सादगी भरा लुक और बेहतरीन अदाकारी दर्शकों के दिलों में उतर गई थी. हालांकि, आज प्रिया का नाम फिल्मों या चर्चाओं में शायद ही सुनाई देता है. पिछले दो दशकों से वह न सिर्फ बड़े पर्दे से बल्कि सोशल मीडिया और पब्लिक लाइफ से भी पूरी तरह गायब हैं. ऐसे में उनके फैंस हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर वह अब कहां हैं और कैसी जिंदगी जी रही हैं.

मॉडलिंग से फिल्मों तक का सफर

प्रिया गिल का जन्म पंजाब में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की. साल 1995 में वह 'फेमिना मिस इंडिया' प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट रही थीं. इसी के बाद उनके लिए बॉलीवुड का दरवाजा खुला. उनका पहला फिल्मी ब्रेक साल 1996 में अमिताभ बच्चन की कंपनी एबीसीएल (ABCL) की फिल्म 'तेरे मेरे सपने' से मिला, जिसमें वह चंद्रचूड़ सिंह के साथ नजर आईं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत साबित हुई, लेकिन प्रिया के अभिनय को लोगों ने काफी पसंद किया.

साल 1999 में आई फिल्म 'सिर्फ तुम' प्रिया गिल के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इस फिल्म में उन्होंने संजय कपूर के साथ काम किया और ‘आरती’ का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ दी. फिल्म में उनका सीधा-सादा अंदाज और बिना मेकअप का लुक उस समय काफी चर्चा में रहा. इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और वह 90 के दशक की लोकप्रिय हीरोइनों में शुमार हो गईं.

‘जोश’ में शाहरुख खान की हीरोइन

'सिर्फ तुम' की सफलता के बाद उसी साल प्रिया को बड़ा मौका फिल्म 'जोश' में मिला, जहां उन्होंने शाहरुख खान की प्रेमिका ‘रोजी’ का किरदार निभाया. दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में ऐश्वर्या राय शाहरुख की बहन की भूमिका में थी. मेकर्स ने प्रिया को यह रोल उनकी मासूम और सौम्य छवि के कारण दिया था, जो किरदार के लिए बिल्कुल फिट बैठती थी. यह फिल्म उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनी. फिल्म का एक सीन, जिसमें प्रिया ने शाहरुख को थप्पड़ मारा था, आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है. उस दौर में शाहरुख की दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि प्रिया को चेतावनी दी गई थी कि इस सीन के बाद लड़कियां उनसे नफरत करने लगेंगी.

अब कहां हैं प्रिया गिल?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रिया गिल अब डेनमार्क में रहती हैं. उन्होंने शादी कर ली है और एक शांत, निजी जिंदगी जी रही हैं. वह पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर होकर एक आम महिला की तरह जीवन बिता रही हैं. कभी बॉलीवुड की धड़कन कही जाने वाली प्रिया गिल अब भले ही गुमनामी में खो गई हो, लेकिन 'सिर्फ तुम' और 'जोश' जैसी फिल्मों में उनका काम आज भी दर्शकों को उनकी मासूमियत और सादगी की याद दिलाता है. प्रिया गिल उन सितारों में से एक हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में खूब नाम कमाया, लेकिन अचानक ही पर्दे के पीछे चली गई. बावजूद इसके, उनके फैंस आज भी उनकी फिल्मों को देखकर उन्हें याद करते हैं.