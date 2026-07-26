'आमिर खान से भी बड़े परफेक्शनिस्ट गोविंदा', एक्ट्रेस शगुफ्ता का बड़ा दावा; एक सीन के लिए करते थे 25 बार रिहर्सल

Shagufta Ali On Govinda: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को इंडस्ट्री में परफेक्शनिस्ट कहा जाता है. एक्टर के साथ काम करने वाले लोग अक्सर काम के प्रति उनके लगाव और जुनून की तारीफ करते हैं. एक सीन को बिल्कुल परफेक्ट शूट करने के लिए आमिर खान कई बार रीटेक लेते हैं. वे ऑडियंस को हमेशा अपना बेस्ट देना चाहते हैं और इसलिए उन्हें इंडस्ट्री में 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' कहा जाता है.
हाल ही में एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को आमिर खान से बड़ा परफेक्शनिस्ट बताया है. एक्ट्रेस ने गोविंदा को परफेक्शनिस्ट का टैग दिया है. शगुफ्ता ने कहा, 'आमिर से भी बड़े परफेक्शनिस्ट गोविंदा हैं.'
दरअसल, हाल ही में एक्ट्रेस शगुफ्ता अली सिद्धार्थ कन्नन के शो में पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने बताया कि साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'हीरो नंबर 1' में काम करना काफी मजेदार था. हम सेट पर बहुत मस्ती करते थे, फिर चाहे गोविंदा या करिश्मा सेट पर मौजूद हों या नहीं. ऐसा लगता था कि हम पेड हॉलिडे पर हैं. शूटिंग ऊटी में हो रही थी. हम मिथुन दा के होटल में रुके हुए थे और जब उन्हें पता चला कि हम उनके होटल में ठहरे हैं, तो वह हमसे मिलने आए और उन्होंने खुद सी-फूड बनाया.
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि गोविंदा सुबह 9 बजे की शिफ्ट में दोपहर 1 या 2 बजे तक आते थे. उससे पहले वह कभी नहीं आते थे. गोविंदा के साथ बस यही एक दिक्कत थी, नहीं तो वह बहुत अच्छे इंसान हैं. मैं उनके साथ 3 से 4 फिल्में कर चुकी हूं. वह बहुत अच्छे और मजाकिया हैं. वह हर एक सीन के लिए 25 बार रिहर्सल करते थे. गोविंदा, आमिर से भी बड़े परफेक्शनिस्ट हैं. डेविड सर सीन को ओके भी कर देते थे, लेकिन वह माफी मांगकर उस सीन को दोबारा शूट करते थे. उनकी आंखों में परफेक्शन इतना मजबूती से नजर आता था कि वह इस बात की परवाह नहीं करते थे कि सामने खड़ा इंसान थका हुआ होगा.
वहीं, शगुफ्ता ने बताया कि गोविंदा के लेट आने से कादर खान भी गुस्सा हो जाते थे. दूसरे को-स्टार्स को भी काफी परेशानी होती थी. गोविंदा हर दिन लेट आते थे, लेकिन मेकर्स के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था.
बता दें कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने 90 के दशक में इंडस्ट्री पर राज किया था. उन्होंने 'राजा बाबू', 'कुली नंबर 1', 'हीरो नंबर 1', 'साजन चले ससुराल', 'दुल्हे राजा', 'हसीना मान जाएगी', 'बड़े मियां छोटे मियां', 'आंखें' समेत कई हिट फिल्में दी हैं. उनकी कॉमेडी फिल्मों के तो फैंस दीवाने थे. काफी लंबे वक्त तक एक्टर इंडस्ट्री से दूर रहे, लेकिन अब वह अपने कमबैक की बात कर रहे हैं, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.