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'आमिर खान से भी बड़े परफेक्शनिस्ट गोविंदा', एक्ट्रेस शगुफ्ता का बड़ा दावा; एक सीन के लिए करते थे 25 बार रिहर्सल

Shagufta Ali On Govinda: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ काम कर चुकीं एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने हाल ही में बताया कि एक्टर के लेट आने से कादर खान को बहुत गुस्सा आता था. उन्होंने यह भी कहा कि गोविंदा आमिर खान से भी बड़े परफेक्शनिस्ट हैं. वह एक सीन के लिए करीब 25 बार रिहर्सल करते थे.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 26, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:15 PM IST
'आमिर खान से भी बड़े परफेक्शनिस्ट गोविंदा', एक्ट्रेस शगुफ्ता का बड़ा दावा; एक सीन के लिए करते थे 25 बार रिहर्सल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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