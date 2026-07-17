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'रूपा-वूपा की बात मत करो...' गोविंदा की कमबैक फिल्म पर सवाल सुन सुनीता आहूजा ने दिया ऐसा जवाब, बोलीं- 'बस मेरे और मेरे बेटे की...'

Govinda Comeback Sunita Ahuja Video: बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा जानी जाती हैं. हाल ही में सुनीता से जब गोविंदा की आने वाली फिल्म 'रूपा' के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सीधे लहजे में इस मामले पर बात करने से मना कर दिया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 17, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:31 AM IST
'रूपा-वूपा की बात मत करो...' गोविंदा की कमबैक फिल्म पर सवाल सुन सुनीता आहूजा ने दिया ऐसा जवाब, बोलीं- 'बस मेरे और मेरे बेटे की...'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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