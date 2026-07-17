'रूपा-वूपा की बात मत करो...' गोविंदा की कमबैक फिल्म पर सवाल सुन सुनीता आहूजा ने दिया ऐसा जवाब, बोलीं- 'बस मेरे और मेरे बेटे की...'

Govinda Comeback Sunita Ahuja Video: बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों ट्रेंड कर रहे हैं. दरअसल, सुनीता ने हाल ही में नेटफ्लिक्स के शो 'लॉकअप 2' में हिस्सा लिया था और जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तो गोविंदा खुद अपनी पत्नी को लेने पहुंचे थे. ऐसे में उनके फैंस काफी खुश हो गए. उन्हें लगा कि दोनों के बीच सब ठीक हो गया है, लेकिन 'लॉकअप 2' से बाहर आने के बाद सुनीता ने कुछ ऐसा कहा, जिससे फैंस की चिंता काफी बढ़ गई है.
हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोविंदा ने बताया था कि वह फिल्म 'रूपा' से कमबैक करने वाले हैं और इस फिल्म में रानी स्वर्णकार लीड एक्ट्रेस का रोल निभाएंगी. ऐसे में जब सुनीता 'लॉकअप 2' शो से बाहर आईं, तो पैपराजी ने उनसे गोविंदा की अपकमिंग फिल्म के बारे में सवाल पूछा. इस पर सुनीता ने बात करने से साफ इनकार कर दिया.
इस दौरान सुनीता ने कहा, 'ये जगह नहीं है रूपा-वूपा के बारे में बात करने की. अब आप लोग सिर्फ बात कीजिए मेरी और मेरे बेटे की आने वाली फिल्म के बारे में. एकता कपूर इसकी प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने इस पर बहुत पैसा लगाया है. हर जगह आप लोग सिर्फ यशवर्धन-सुनीता, यशवर्धन-सुनीता की बात करें. बाकी किसी के लिए मुझे कुछ नहीं कहना.'
पैपराजी ने जब उन्हें बताया कि गोविंदा ने खुद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवर्धन की तारीफ की है और उन्हें खुद से भी बेहतर बताया है, तो सुनीता ने गर्व से कहा, 'मेरा बेटा तो है. संस्कार में भी आगे और टैलेंट में भी. मैंने उसे बड़ा किया है, मैंने उसके साथ काम किया है, मैंने उसका काम देखा है. 100 टका आगे जाएगा. आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे और मेरे बेटे पर.'
वहीं, एक यूजर ने सुनीता के वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'ये सुनकर लग रहा है कि गोविंदा का उनकी हीरोइन के साथ ही अफेयर चल रहा है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'कुछ तो है, जो ये बोल नहीं पा रही हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'लगता है गोविंदा के अफेयर वाली बात एकदम सच है.'
बता दें कि सुपरस्टार गोविंदा अपनी कमबैक फिल्म 'रूपा' में न सिर्फ लीड रोल में नजर आएंगे, बल्कि वह खुद इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. करीब 7 साल बाद एक्टर बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. हाल ही में गोविंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि 'शायद यह मेरी किस्मत में ही लिखा था कि लोगों ने मुझे बार-बार कमतर आंका. लोग अक्सर कहते थे कि अब गोविंदा फिल्मों में नजर नहीं आएगा, लेकिन मैंने हर बार एक नई शुरुआत की.'