‘मेरे पति को खाने का शौक था...’ ‘हीरो नंबर 1’ को इम्प्रेस करने के लिए 15 की उम्र में सीखी थी कुकिंग, ऐसे शुरू हुई थी सुनीता-गोविंदा की लव स्टोरी

Govinda Wife Sunita Ahuja: गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. कभी उनके रिश्तों में खटास की खबरें आती हैं तो कभी तलाक की. इसी बीच सुनीता आहूजा की काफी वीडिया और बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जो लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि गोविंदा को खाने का इतना शौक था कि उन्होंने उनके लिए छोटी उम्र में ही खाना बनाना सीख लिया था.
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Govinda Wife Sunita Ahuja Viral Video: हिंदी सिनेमा के ‘हीरो नंबर 1’ कहे जाने वाले गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा हमेशा अपने बयानों और मजेदार अंदाज के लिए सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में वे अपनी बेटी टीना आहूजा के साथ शो ‘मां है ना’ में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी और गोविंदा के साथ रिश्ते को लेकर कई दिलचस्प बातें शेयर कीं. बातचीत के दौरान सुनीता ने बताया कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही खाना बनाना सीख लिया था. उनका कहना था कि गोविंदा को खाने का बहुत शौक था.
इसी वजह से उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में किचन संभालना शुरू कर दिया था. शो में जब सुनीता से पूछा गया, ‘क्या उन्हें खाना बनाना पसंद है?’, तो उन्होंने बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए कहा, ‘खाना बना-बना के तो पति को पटाया है ना’. उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े. सुनीता ने आगे बताया कि उनकी शादी जल्दी हो गई थी और गोविंदा को अच्छे खाने का काफी शौक था. इसी वजह से उन्होंने कम उम्र में ही अलग-अलग चीजें बनाना सीख लिया था ताकि वे गोविंदा को खुश कर सकें.
बातचीत के दौरान बेटी टीना का भी जिक्र हुआ. जब सुनीता से पूछा गया, ‘क्या टीना को खाना बनाना आता है’, तो उन्होंने बेहद सादगी से जवाब दिया, ‘जब वक्त आता है, तब हर इंसान सब सीख जाता है’. सुनीता ने कहा कि बच्चों पर हर बात का दबाव नहीं डालना चाहिए. उनके मुताबिक हर किसी का सीखने और समझने का अपना समय होता है. उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को अपनी जिंदगी खुलकर जीने देना चाहिए, ताकि वे अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकें. सुनीता का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आया.
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शो के दौरान एक और मजेदार पल देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, किसी ने सुनीता आहूजा से ‘GOAT’ शब्द का मतलब पूछ लिया. इस पर उन्होंने बिना देर किए मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा, ‘बकरी?’. उनका जवाब सुनते ही आसपास मौजूद लोग जोर-जोर से हंसने लगे. इसके बाद किसी ने उन्हें समझाया कि लोग गोविंदा को ‘GOAT’ कह रहे हैं, जिसका मतलब होता है ‘लेजेंडरी ह्यूमन’. ये सुनकर सुनीता ने ठहाका मारते हुए कहा, ‘मेरा पति बकरी नहीं है’.
उनकी ये बात सुनकर माहौल और भी ज्यादा मजेदार हो गया. सुनीता आहूजा ने आगे हंसते हुए कहा, ‘वो तो... शिल्पा समझ गई’. उनके इस जवाब ने वहां मौजूद सभी लोगों को हंसा दिया. सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग सुनीता के मजेदार अंदाज की तारीफ करने लगे. वैसे भी सुनीता अक्सर अपने बेबाक और खुलकर बोलने वाले स्वभाव की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. वे कई इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ और परिवार से जुड़े किस्से बिना झिझक शेयर करती नजर आती हैं.
गोविंदा और सुनीता आहूजा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे फेमस और लंबे समय तक साथ निभाने वाली जोड़ियों में मानी जाती है. दोनों की पहली मुलाकात यंग ऐज में परिवार के जरिए हुई थी. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने जिंदगीभर साथ रहने का फैसला कर लिया. कहा जाता है कि जब दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, उस समय गोविंदा करीब 21 साल के थे, जबकि सुनीता आहूजा सिर्फ 15 साल की थीं. कई साल तक रिश्ते को निजी रखने के बाद दोनों ने मार्च 1987 में चुपचाप शादी कर ली थी.
उस दौर में गोविंदा का करियर पीक पर था और उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ती जा रही थी. यही वजह थी कि उन्होंने लंबे समय तक अपनी शादी की बात लोगों से छिपाकर रखी. उस समय कई बड़े सितारे अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक से दूर रखना पसंद करते थे. हालांकि, बाद में जब गोविंदा और सुनीता की शादी की खबर सामने आई, तब फैंस ने इस जोड़ी को खूब प्यार दिया. आज भी दोनों अपनी मजेदार नोकझोंक, इंटरव्यू और परिवार से जुड़ी दिलचस्प बातों की वजह से अक्सर सुर्खियं में रहते हैं.
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