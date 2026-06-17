Sunita Ahuja On Son Yashvardhan: 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बेटे यशवर्धन आहूजा बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार हैं. वह जल्द ही डायरेक्टर साजिद खान की फिल्म के जरिए हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाले हैं. अब इस बीच सुनीता आहूजा ने बड़ा खुलासा किया है.
बेटे यशवर्धन के डेब्यू से पहले मां सुनीता आहूजा ने बताया कि उनके बेटे की पर्सनैलिटी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलती है और उनका लुक धर्मेंद्र जैसा है. यह बताते हुए उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान का एक किस्सा भी शेयर किया.
हाल ही में सुनीता आहूजा ने मैशेबल इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की तस्वीरें देखा करती थीं. उन्होंने कहा, 'मेरे फेवरेट हीरो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन हैं. मेरा बेटा जब पेट में था, तब मैं उन दोनों सितारों की तस्वीरें देखती थी. एक धर्मेंद्र जी और दूसरे अमित जी. यशवर्धन की पर्सनैलिटी अमिताभ बच्चन जैसी हो गई है और उसका लुक धर्मेंद्र जैसा है. मैं बहुत खुश हूं.'
उन्होंने आगे कहा, 'आजकल के बच्चे ये सब नहीं मानते हैं.' इस दौरान उन्होंने पुराने समय की प्रेग्नेंसी से जुड़ी मान्यताओं का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि, 'हमें रामायण देखने के लिए कहा जाता था, क्योंकि बच्चा मां के पेट में सुनता है. इसलिए मेरी मां जब भी ग्रहण होता था, तो टीवी पर रामायण लगा देती थीं. लेकिन आजकल के बच्चे यह सब नहीं सुनते.'
बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा के बेटे यशवर्धन, नितांशी गोयल के साथ नजर आएंगे. बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'यशवर्धन फिल्ममेकर साजिद खान की आने वाली फिल्म में लीड रोल में होंगे. इस फिल्म में 'लापता लेडीज' की एक्ट्रेस नितांशी गोयल भी नजर आएंगी. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है. यशवर्धन ने इससे पहले "ढिशूम" और 'बागी' जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था.'
गौरतलब है कि यशवर्धन भले ही एक बड़े स्टार परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने डेब्यू से पहले एक्टिंग और फिल्ममेकिंग की बारीकियां सीखने पर खास ध्यान दिया है. वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने की तैयारी कर रहे हैं.