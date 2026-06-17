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गोविंदा के बेटे में दिखती है अमिताभ बच्चन की झलक! धर्मेंद्र जैसा लुक; सुनीता आहूजा ने बताई इनके पीछे की वजह

Sunita Ahuja On Son Yashvardhan: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में बताया कि उनके बेटे यशवर्धन की पर्सनैलिटी कैसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से मिलती है. आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 17, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:27 AM IST
गोविंदा के बेटे में दिखती है अमिताभ बच्चन की झलक! धर्मेंद्र जैसा लुक; सुनीता आहूजा ने बताई इनके पीछे की वजह

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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