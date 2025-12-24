फिल्मों में कदम रखेंगी महिमा की बेटी, 18 की उम्र में करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? अरियाना की क्यूटनेस पर फैंस फिदा

Mahima Chaudhry Daughter Bollywood Debut: बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी की बेटी अरियाना चौधरी अक्सर स्पॉटलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं और अरियाना एक इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर अरियाना की तस्वीरें और वीडियोज वायरल होते रहते हैं, जिन्में उनकी मासूमियत फैंस का दिल जीत लेती है. अरियाना को फिल्म नादानियां के प्रीमियर में स्पॉट किया गया था. उसके बाद से वो काफी खबरों में आने लगी हैं. अब महिमा ने अरियाना के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर बात की है.

बेटी के बॉलीवुड डेब्यू पर महिमा ने किया रिएक्ट

महिमा चौधरी ने हाल ही में फिल्मीज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में बेटी को लेकर बात की. उन्होंने अरियाना के बॉलीवुड डेब्यू पर रिएक्ट किया. महिमा चौधरी ने कहा कि 'अभी जल्दी तो नहीं, लेकिन हां. मुझे फिल्में पसंद है. मुझे क्रिएटिविटी पसंद है और मैं उसे भी अपनी हिस्ट्री का हिस्सा बनाना चाहती हूं. मुझे यह बिल्कुल पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो लाइफ में सेटअप किया है. वो सही सेटअप किया है और मुंबई से बढ़कर कुछ नहीं है, तो मैं चाहती हूं कि वो भी यहीं रहे.'

'अरियाना को इंडस्ट्री में लाने की जल्दी नहीं'

एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने आगे कहा कि वो अभी बेटी को इंडस्ट्री में लाने की जल्दी में नहीं हैं. अगर अरियाना एक्टिंग में आना चाहेगी तो वो उसका पूरा सपोर्ट करेंगी. अरियाना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने स्कूल के एक वीडियो को शेयर किया था. इस वीडियो में वो अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो में वो पंजाबी गाने पर रील बनाती दिखीं और उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.

महिमा चौधरी वर्कफ्रंट

वहीं एक्ट्रेस महिमा चौधरी के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो हाल ही में फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' में नजर आई है. इस फिल्म में वो संजय मिश्रा के अपोजिट किरदार में नजर आ रही हैं. महिमा चौधरी ने इस फिल्म का जमकर प्रमोशन किया था. फिल्म में महिमा दुल्हन के किरदार में भी नजर आई थीं. इससे पहले वो महिमा फिल्म 'नादानियां' में दिखी थीं. इस फिल्म में खुशी कपूर की ऑनस्क्रीन मां के किरदार में दिखी थीं.