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Hindi Newsबॉलीवुडकुमार सानू का छुपा हुआ वो गाना, ‘दिल है कि मानता नहीं’ के लिए हुआ था रिकॉर्ड, VIDEO हो रहा वायरल

कुमार सानू का छुपा हुआ वो गाना, ‘दिल है कि मानता नहीं’ के लिए हुआ था रिकॉर्ड, VIDEO हो रहा वायरल

Kumar Sanu: बॉलीवुड के फेमस सिंगर कुमार सानू ने कई गानों को अपनी आवाज देकर अमर बना दिया है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'दिल है कि मानता नहीं' के अनरिलीज्ड गाने की रिकॉर्डिंग का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल समेत कई लोग नजर आ रहे हैं. देखें लेटेस्ट वीडियो.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 27, 2026, 04:05 PM IST
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कुमार सानू का गाना जो कभी रिलीज नहीं हुआ
कुमार सानू का गाना जो कभी रिलीज नहीं हुआ

Kumar Sanu: पुराने दौर के हिंदी गाने आज भी काफी ट्रेंड करते हैं. कहीं न कहीं ये गाने सुनने को मिल जाते हैं और पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. 90 के दशक के पॉपुलर सिंगर कुमार सानू के गानों को लोग काफी पसंद करते हैं. कुमार सानू ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने 90 के दशक की फिल्म 'दिल है कि मानता नहीं' के एक डुएट सॉन्ग 'मस्ती भरा है ये समा' की रिकॉर्डिंग का वीडियो शेयर किया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

कुमार सानू ने शेयर किया अनरिलीज्ड सॉन्ग

कुमार सानू ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, '90 के दशक में हमने इतने सारे गाने रिकॉर्ड किए जो स्टूडियो टेप पर ही रह गए. हर गाने में एक पल, एक याद, एक एहसास छिपा था. इस खूबसूरत डुएट को दोबारा सुनकर मैं सीधे 'दिल है कि मानता नहीं' के हमारे उन सेशंस में पहुंच जाता हूं. वो समय जो संगीत, जुनून और कुछ ऐसे लोगों से भरा था, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुलशन कुमार को याद कर भावुक हुए सिंगर

उन्होंने आगे लिखा, 'सबसे बढ़कर, गुलशन कुमार को याद करता हूं, जिनकी सोच और संगीत के प्रति प्यार ने इतनी सारी चीजों को मुमकिन बनाया. उनकी कमी सच में खलती है, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा. किशन कुमार और नन्हे भूषण के साथ बिताए उन प्यारे पलों को मैं आज भी संजोकर रखता हूं.'

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अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने गाया गाना

कुमार सानू ने आगे लिखा, 'फिल्म दिल है कि मानता नहीं के महेश भट्ट निर्देशक थे. इस गाने के गायक अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू थे और गीत को समीर ने लिखा है, जबकि इसका संगीत नदीम-श्रवण ने दिया है. जैसा कि कहा जाता है, कुछ गाने दुनिया के लिए बने होते हैं और कुछ बस उस पल के लिए.' बता दें कि फिल्म दिल है कि मानता नहीं साल 1991 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म का गाना ‘मस्ती भरा है ये समा’ एक अनरिलीज्ड सॉन्ग है. हालांकि, इसका रिकॉर्डिंग वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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