/34 साल बाद अचानक वायरल होने लगा दिव्या भारती का एक पुराना VIDEO; जिसे देख फैंस के चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस दिव्या भारती आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें आज भी उतना ही प्यार करते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे पाकिस्तान के दिग्गज कॉमेडियन मोइन अख्तर के साथ स्टेज पर नजर आ रही हैं. इस वीडियो को देखकर फैंस एक बार फिर इमोशनल हो गए हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी चहेती एक्ट्रेस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
इस वायरल वीडियो में दिव्या भारती की वही मासूमियत और सादगी देखने को मिल रही है, जिसने कभी करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बना दिया था. ये वीडियो दुबई में हुए एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान का है, जिसमें दिव्या भारती और मोइन अख्तर की जुगलबंदी देखते ही बन रही है. दोनों कलाकारों की ये स्टेज परफॉर्मेंस उस दौर के सबसे यादगार और खूबसूरत पलों में से एक मानी जाती है, जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं.
वीडियो में मोइन अख्तर बेहद मजाकिया अंदाज में दिव्या से पूछते हैं, ‘अगर कोई आपकी तारीफ करे, तो आपको कैसा महसूस होता है?’, इस पर दिव्या मुस्कुराकर जवाब देती हैं, ‘मुझे बहुत अच्छा लगता है’. बस फिर क्या था, मोइन अख्तर तुरंत उनकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं. वे कहते हैं, ‘आपकी आंखें, आपके बाल और आपकी शक्ल सब कुछ बेहद खूबसूरत है, दिव्या आप सच में बहुत प्यारी हैं’. ये सुनने के बाद दिव्या भी हंसने लगती हैं.
तारीफ सुनने के बाद दिव्या हंसते हुए मोइन से पूछती हैं, ‘आप मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं?’, इस पर मोइन अख्तर अपनी हाजिरजवाबी से सबको लोटपोट कर देते हैं. वे कहते हैं, ‘अब तो मैं आपको अच्छा लगा न, क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि आपको वो लोग पसंद हैं जो आपकी तारीफ करते हैं’. दोनों का ये मजाकिया अंदाज पूरे हॉल में बैठी ऑडियंस को खूब हंसाता है. 34 साल बाद अचानक ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.
इस पूरे शो के दौरान मोइन अख्तर अपनी कमाल की मिमिक्री और कॉमेडी से लोगों को खूब एंटरटेन किया. वे बातचीत के बीच-बीच में बेहतरीन शायरी और मजेदार चुटकुले सुनाकर समां बांध देते हैं. दिव्या भारती और मोइन अख्तर के बीच की ये हल्की-फुल्की नोकझोंक और उनकी कमाल की केमिस्ट्री ने शो का माहौल बेहद खुशनुमा और यादगार बना दिया था. आपको बता दें कि दिव्या भारती ने बहुत ही छोटी उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा था.
देखते ही देखते दिव्या इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बन गई थीं. उन्होंने ‘विश्वात्मा’, ‘शोला और शबनम’ और ‘दीवाना’ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था. उनकी तेजी से बढ़तीपॉपुलैरिटी को देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि उस दौर में उन्होंने हर बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर की थी. दूसरी तरफ, मोइन अख्तर भी अपने दौर के सबसे बड़े और दिग्गज थिएटर आर्टिस्ट और कॉमेडियन माने जाते थे, जिनकी स्टेज प्रेजेंस का कोई मुकाबला नहीं था.
आज ये दोनों ही कलाकार इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद यह वीडियो उनकी यादों को हमेशा जिंदा रखने का काम कर रहा है. फैंस इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और दोनों को याद कर रहे हैं.