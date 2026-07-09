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34 साल बाद अचानक वायरल होने लगा दिव्या भारती का एक पुराना VIDEO; जिसे देख फैंस के चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

Divya Bharti Viral Video: 90 के दौर में अपनी खूबसूरती, अदाकारी और मासूमियत से लोगों को दीवाना बनाने वाली दिव्या भारती भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके फैंस के दिलों में जिंदा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक 34 साल पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद उनके फैंस के चेहरे पर स्माइल आ जाएगी.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 09, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:17 AM IST
34 साल बाद अचानक वायरल होने लगा दिव्या भारती का एक पुराना VIDEO; जिसे देख फैंस के चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान
Image Credit: Divya Bharti Viral VideoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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