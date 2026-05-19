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Hindi Newsबॉलीवुड‘एक हेडलाइन ने सब बदल दिया...’ रवीना टंडन ने खोला 90s का वो दबा राज, जिसे सुनकर चौंक उठेंगे फैंस, खुला रह जाएगा मुंह

‘एक हेडलाइन ने सब बदल दिया...’ रवीना टंडन ने खोला 90s का वो दबा राज, जिसे सुनकर चौंक उठेंगे फैंस, खुला रह जाएगा मुंह

Raveena Tandon Interview: 90s की खूबसूरत एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हाल ही में बॉलीवुड और मीडिया से जुड़े ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. उन्होंने बताया कि उस दौर में अफवाहें और खबरें किस तरह सितारों की जिंदगी पर असर डालती थीं. रवीना की बातें सुनने के बाद लोग अब उस समय की असली सच्चाई जानने को काफी एक्साइट नजर आ रहे हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 19, 2026, 08:28 AM IST
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Raveena Tandon on Yellow Journalism and Media Rumours
Raveena Tandon on Yellow Journalism and Media Rumours

Raveena Tandon Viral Statement: 90 के दशक में बॉलीवुड सितारों की जिंदगी आज जितनी आसान नहीं थी. उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए किसी भी अफवाह या खबर पर कलाकार अपनी बात तुरंत नहीं रख पाते थे. हाल ही में रवीना टंडन ने बताया कि उस समय कई कलाकार येलो जर्नलिज्म का शिकार हो जाते थे. एक बार कोई खबर छप जाती थी तो लोग उसी को सच मान लेते थे. उन्होंने कहा कि कई बार गलत खबरों की वजह से कलाकारों की इमेज खराब हो जाती थी और उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता था.

अपने हालिया इंटरव्यू के दौरान रवीना ने पुराने दौर की कई मुश्किलों को याद करते हुए बताया कि उस समय कलाकारों के पास अपनी बात सीधे लोगों तक पहुंचाने का कोई आसान तरीका नहीं होता था. आज की तरह सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम मौजूद नहीं थे, जहां तुरंत सफाई दी जा सके. रवीना ने कहा कि उस दौर में येलो जर्नलिज्म काफी हावी थी और कई बार गलत खबरें भी फैल जाती थीं. कलाकार चाहकर भी तुरंत जवाब नहीं दे पाते थे. उन्होंने माना कि आज के सितारों के पास अपनी बात रखने के लिए ज्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म मौजूद हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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मीडिया और सितारों के रिश्तों पर बोलीं रवीना टंडन

रवीना ने बताया कि 90s में मीडिया और कलाकारों के रिश्ते खबरों पर काफी असर डालते थे. जिन सितारों की एडिटर्स से अच्छी दोस्ती होती थी, उन्हें मीडिया में ज्यादा पॉजिटिव तरीके से दिखाया जाता था. वहीं, जो कलाकार अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते थे, उनके बारे में कई तरह की अफवाहें और बातें लिख दी जाती थीं. रवीना ने बताया कि कई बार कलाकारों को बस अगली हेडलाइन आने का इंतजार करना पड़ता था. बाद में छोटी सी माफी जरूर छपती थी, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका होता था. 

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सोशल मीडिया न होने का था बड़ा नुकसान

रवीना इससे पहले भी कई इंटरव्यू में इस मुद्दे पर खुलकर बात कर चुकी हैं. एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ऐसे कई कलाकार है, जिनका एक हेडलाइन ने सब बदल दिया. अगर आज उन्हें मौका मिले तो वे उन लोगों के खिलाफ जरूर केस करना चाहेंगी, जिन्होंने उनके बारे में गलत और झूठी खबरें छापीं. रवीना ने बताया कि उस दौर में उन्हें बॉडी शेमिंग का भी सामना करना पड़ा और उनकी पर्सनल जिंदगी को लेकर भी कई तरह की बातें बनाई गईं. उन्होंने कहा कि उस समय कलाकार पूरी तरह एडिटर्स और फिल्मी मैगजीन की खबरों पर निर्भर रहते थे. 

रवीना टंडन का वर्कफ्रंट

रवीना ने बताया कि इस तरह की खबरों और हेडलाइन से बचने का कोई रास्ता नहीं था.  क्योंकि तब अपनी बात सीधे लोगों तक पहुंचाने का कोई मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं था. वर्कफ्रंट की बात करें तो रवीना हाल ही में फिल्म ‘घुड़चढ़ी’ में नजर आई थीं. अब रवीना जल्द ही मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल और लारा दत्ता जैसे कई बड़े सितारे साथ दिखाई देंगे. इसके अलावा रवीना के पास ‘विश्वनाथ एंड संस’ भी है, जिसमें वे सूर्या के साथ काम कर रही हैं.

क्या होता है येलो जर्नलिज्म? 

अब सवाल ये है कि ये येलो जर्नलिज्म होता क्या है? येलो जर्नलिज्म ऐसी पत्रकारिता को कहा जाता है, जिसमें खबरों को ज्यादा मसालेदार और चटपटा बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है, ताकि रीडर्स और दर्शकों का ध्यान तुरंत खींचा जा सके. इसमें कई बार छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है और सनसनी फैलाने वाली हेडलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ मामलों में मिसलिडिंग जानकारी भी परोसी जाती है, जिससे लोगों के इमोशन भी आहत हो सकते हैं. इस तरह की पत्रकारिता का इंटेंशन ज्यादा टीआरपी, क्लिक, व्यूज और पॉपुलैरिटी हासिल करना होता है. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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