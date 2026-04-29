90s की वो बोल्ड खूबसूरत हसीना... जिसका ड्रग तस्करी मामले में आया नाम, सालों बाद लौंटी स्वदेश, बोलीं - ‘दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं...’

90s Bold Beautiful Actress Mamta Kulkarni: 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक समय बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थीं. लेकिन साल 2025 में दिए एक इंटरव्यू के बाद वे फिर सुर्खियों में आ गईं. इस इंटरव्यू में उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से अपने किसी भी रिश्ते से इनकार किया और यहां तक कह दिया कि वो ‘कोई आतंकवादी नहीं है’. उनके इस बयान ने लोगों को चौंका दिया. उसी साल वे भारत लौटीं और कई सालों बाद पहली बार पब्लिक में नजर आईं.

यही वजह है कि लोग फिर से जानना चाहते हैं कि आखिर वे भारत छोड़कर गई क्यों थीं? ममता कुलकर्णी का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था. उनके पिता एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे. साल 1992 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और बहुत जल्दी पहचान बना ली. उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया जैसे ‘करण अर्जुन’, ‘सबसे बड़ा खिलाड़ी’ और ‘बाजी’. इन फिल्मों में उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया. उनकी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज ने उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बना दिया था.

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इंडस्ट्री की बेबाक एक्ट्रेस थीं ममता

ममता सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बिंदास रवैये के लिए भी जानी जाती थीं. उन्होंने फिल्मफेयर का न्यू फेस अवॉर्ड भी जीता था. एक समय उन्होंने मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया, जिससे इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी. ऐसा कहा जाता है कि वे किसी से डरती नहीं थीं और अगर किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वे खुलकर उनका विरोध करती थीं. यही बेबाकी उन्हें खास बनाती थी, लेकिन धीरे-धीरे यही चीज उनके करियर पर भारी पड़ने लगी और उन्हें काम मिलना कम हो गया.

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इंडस्ट्री में बिगड़ने लगे थे रिश्ते

समय के साथ ममता के इंडस्ट्री में रिश्ते बिगड़ने लगे. कई लोगों से उनके झगड़े हुए और इसका असर उनके करियर पर साफ दिखने लगा था. धीरे-धीरे फिल्म ऑफर आना बंद हो गए और उन्होंने खुद ही फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली. इसके बाद वे भारत छोड़कर विदेश में रहने लगीं. पहले दुबई, फिर साउथ अफ्रीका और बाद में केन्या में उन्होंने काफी समय बिताया. लंबे समय तक वे लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहीं और उनकी जिंदगी एक मिस्ट्री बन गई.साल 2015 में ममता का नाम एक बड़े ड्रग केस में सामने आया, जिसने सबको हैरान कर दिया.

ड्रग तस्करी मामले में आया था नाम

पुलिस के मुताबिक ये करीब 2000 करोड़ रुपये का इंटरनेशनल ड्रग रैकेट था. आरोप था कि इस रैकेट में मेथामफेटामाइन बनाने के लिए एपेड्रिन सप्लाई किया जा रहा था. उस समय इसे भारत का सबसे बड़ा ड्रग मामला बताया गया था. इस केस में ममता को भी आरोपी बनाया गया और कहा गया कि वे इस नेटवर्क का हिस्सा थीं. हालांकि, ममता ने शुरू से ही इन आरोपों को गलत बताया. इस मामले में उनके पार्टनर विक्की गोस्वामी का नाम भी सामने आया, जिसे इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बताया गया. कहा गया कि उसका संबंध दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी से रहा है.

2024 में खारिज हो गए थे सभी आरोप

पुलिस ने दावा किया कि ममता ने 2016 में नैरोबी में एक मीटिंग में हिस्सा लिया था, जहां इस पूरे रैकेट की प्लानिंग हुई थी. लेकिन ममता ने इन सभी बातों को झूठ बताया. बाद में साल 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए और केस को ‘पूरी तरह बेबुनियाद’ बताया. साल 2025 में दिए गए इंटरव्यू में ममता ने फिर से साफ किया कि उनका दाऊद इब्राहिम से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा, ‘मेरा दाऊद इब्राहिम से कोई रिश्ता नहीं था. जिस इंसान का नाम लिया गया, उसने देश में कोई बम ब्लास्ट या देश विरोधी काम नहीं किया’.

भारत में आते हीं बन गईं साध्वी

उन्होंने कहा, ‘मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन वह कोई आतंकवादी नहीं है’. उनके इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी. कई लोगों ने इसका विरोध किया, तो कुछ लोगों ने इसे उनकी निजी राय बताया. इसी साल ममता कुलकर्णी महाकुंभ मेला में भी नजर आईं. प्रयागराज में हुए इस आयोजन में वे एक साध्वी के रूप में पहुंचीं. उन्होंने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के रूप में दीक्षा ली और त्रिवेणी संगम पर पिंड दान किया. उन्होंने अपने पुराने जीवन को छोड़ने का ऐलान किया और नया नाम ‘श्री यमाई ममता नंद गिरि’ रखा.

हमेशा उतार-चढ़ाव से भरी रही लाइफ

हालांकि, उनका ये आध्यात्मिक सफर भी विवादों से घिर गया और बाद में उन्हें अखाड़े से बाहर कर दिया गया. आज ममता भारत में ही रह रही हैं, लेकिन पहले की तरह फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं. वे लाइमलाइट से दूर एक सिंपल लाइफ जी रही हैं. हाल ही में वे एक शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ में थोड़ी देर के लिए नजर आई थीं, लेकिन उनके पास फिलहाल कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है. एक समय ग्लैमर और सफलता की ऊंचाइयों पर रहने वाली ये एक्ट्रेस आज एक बिल्कुल अलग जिंदगी जी रही है. उनकी कहानी उतार-चढ़ाव, विवाद और बदलाव से भरी हुई है, जो उन्हें और भी दिलचस्प बनाती है.