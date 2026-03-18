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Hindi Newsबॉलीवुड36 साल में 35 से ज्यादा फिल्में, गोविंदा से लेकर अमिताभ बच्चन संग किया काम, अब 52 की उम्र में काम मांग रहीं ये 90s की हीरोइन

36 साल में 35 से ज्यादा फिल्में, गोविंदा से लेकर अमिताभ बच्चन संग किया काम, अब 52 की उम्र में काम मांग रहीं ये 90s की हीरोइन

90s Most Famous Actress: हिंदी सिनेमा में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और खूबसूरती से दशकों तक इंडस्ट्री और अपने फैंस के दिलों पर राज किया. हालांकि, कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी रहीं जो वक्त के साथ गायब हो गई. लेकिन अब वे वापसी की तैयारी कर रही हैं. ऐसी ही एक अदाकारा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:25 AM IST
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90s Most Famous Actress Shilpa Shirodkar
90s Most Famous Actress Shilpa Shirodkar

90s Most Famous Actress Shilpa Shirodkar: हम यहां ‘खुदा गवाह’, ‘आंखें’, ‘गोपी किशन’, ‘बेवफा सनम’, ‘किशन कन्हैया’, ‘हम’ और 'मृत्युदंड’ जैसी हिट फिल्मों में गोविंदा, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, आमिर खान और अजय देवगन जैसे बड़े-बड़े स्टार्स के साथ काम करने वाली 90s की खूबसूरत अदाकाराओं में अपना नाम लिखवाने वाली 52 साल की शिल्पा शिरोडकर की बात कर रहे हैं. शिल्पा नेअपने करियर की शुरुआत 1989 में फिल्म ‘भ्रष्टाचार’ से की थी. इसके बाद वे कई फिल्मों में नजर आईं. 

उन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से इंडस्ट्री से लेकर अपने फैंस के दिलों पर खूब राज किया. हालांकि, समय के साथ वे भी इंडस्ट्री से दूर होती चली गईं, लेकिन अब ने दोबारा बड़े पर्दे पर दमदार वापसी चाहती हैं. उन्होंने ‘बिग बॉस 18’ में अपने गेम से दर्शकों का दिल जीत लिया था. शो में उनका गेमप्ले काफी पसंद किया गया. लंबे समय बाद टीवी पर उनकी मौजूदगी ने फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया. इस शो के जरिए उन्होंने साबित किया कि वो आज भी उतनी ही दमदार हैं, जितनी सालों पहले. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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दमदार कमबैक चाहती हैं शिल्पा शिरोडकर

शो खत्म होने के बाद शिल्पा ने अपने काम की रफ्तार बनाए रखी. वो फिल्म ‘जताधरा’ (Jatadhara) में नजर आईं, जिसमें उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू भी नजर आए थे. हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन शिल्पा ने अपने अभिनय से लोगों का ध्यान जरूर खींचा. अपने हालिया इंटरव्यू में शिल्पा ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा, ‘मेरी फिल्म ‘जताधरा’ नवंबर में रिलीज हुई थी, जो ज्यादा नहीं चली. लेकिन मैं एक वेब सीरीज कर रही हूं’. 

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वेब सीरीज और फिल्म में बिजी हैं शिल्पा शिरोडकर

उन्होंने आगे बताया, ‘वेब सीरीज के साथ फिल्म भी कर रही हूं, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है. भगवान की कृपा से मैं साल के आखिर तक बिजी हूं’. जब उनसे पूछा गया कि क्या वो आगे और काम करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने बिना सोचे हां कह दिया. उन्होंने ये भी बताया कि इंडस्ट्री में नेटवर्किंग कितनी जरूरी होती है. शिल्पा ने कहा कि वो कभी भी काम मांगने में हिचकिचाती नहीं हैं. उनका मानना है कि अगर आप किसी से मिलते हैं, तो खुलकर अपनी जरूरत बतानी चाहिए.

काम मांगने पर बोलीं खुलकर रखी अपनी बात

उन्होंने कहा, ‘अगर मेरे पास किसी का नंबर है या मैं किसी से मिलती हूं, तो मैं साफ कह देती हूं कि मुझे काम चाहिए. अगर कुछ अच्छा होगा तो जरूर बताना’. शिल्पा का मानना है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. अगर सामने वाला मदद कर सकता है, तो उसे पता होना चाहिए कि आप काम की तलाश में हैं. हाल ही में शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने पीले रंग का अनारकली सूट पहना था, जिसमें वो बेहद शानदार लग रही थीं, जिसमें उनके साथ चुम दरांग और करण वीर मेहरा भी नजर आए थे. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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