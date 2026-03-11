Advertisement
दिन-पर-दिन बढ़ता ही जा रहा ये विवाद, अब गोविंदा-सुनीता की बेटी टीना आहूजा ने मम्मी-पापा के रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘हर चीज एक लिमिट...’

Govinda Sunita Ahuja Controversy: गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चा के बीच अब उनकी बेटी टीना आहूजा ने चुप्पी तोड़ी है. वुमेन्स डे पर मां के यूट्यूब व्लॉग में नजर आईं टीना ने माना कि पिछले दो साल परिवार के लिए आसान नहीं रहे. वहीं, सुनीता ने भी अपनी जिंदगी ‘किंग साइज’ जीने की बात कही. आखिर परिवार में क्या चल रहा है, जानिए पूरी खबर.

Mar 11, 2026, 09:36 AM IST
Tina Ahuja on Govinda Sunita Controversy
Tina Ahuja on Govinda Sunita Controversy

Tina Ahuja on Govinda Sunita Controversy: गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में सुनीता ने गोविंदा पर एक कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ अफेयर होने का आरोप लगाया था. इसके बाद से ही दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें तेजी से फैलने लगीं. अब इस पूरे विवाद के बीच उनकी बेटी टीना आहूजा ने पहली बार अपने माता-पिता के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है.

दरअसल, वुमेन्स डे के मौके पर टीना आहूजा ने अपनी मां सुनीता के यूट्यूब व्लॉग में उनके साथ नजर आईं. इस दौरान उन्होंने मां के लिए खास सरप्राइज भी प्लान किया. वीडियो में टीना अपनी मां के लिए गिफ्ट खरीदती नजर आईं. इसी दौरान उन्होंने रिश्तों और परिवार को लेकर कई बातें भी शेयर कीं. साथ ही उन्होंने चल रही तलाक की अफवाहों पर भी अपना रिएक्शन भी दिया. टीना ने कहा, ‘हम औरतें अक्सर दूसरों के लिए बहुत कुछ करती हैं और खुद के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Ahuja (@tina.ahuja)

टीना आहूजा ने मम्मी-पापा के रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, ‘इसलिए मैंने सोचा कि इस बार अपनी मां के लिए कुछ खास किया जाए’. इसके बाद उन्होंने अपने माता-पिता के रिश्ते पर भी इशारा किया. टीना ने कहा, ‘पिछले 2 साल हमारे लिए आसान नहीं रहे. इस दौरान काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले’. मां के लिए गिफ्ट देखकर सुनीता आहूजा भी काफी इमोशनल नजर आईं. उन्होंने कहा, ‘जिंदगी में हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए. मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा दी हैं, लेकिन अब मैं अपने लिए जीना शुरू कर रही हूं’. 

Oscars 2026: इस साल किस फिल्म और स्टार के नाम होगा ये सबसे बड़ा अवॉर्ड? आ गई पूरी लिस्ट, जानें कब और कहां देखें

सुनीता बोलीं अब अपने लिए जीऊंगी

उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए’. सुनीता ने आगे कहा, ‘अब मैं अपनी जिंदगी किंग साइज जीना चाहती हूं’. सुनीता ने अपनी बेटी से बात करते हुए कहा, ‘तुम और यश दोनों बड़े हो चुके हो. अब सब मालदार पार्टी होने वाले हैं’. मां-बेटी की इस बातचीत में रिश्तों और जिंदगी को लेकर कई दिलचस्प बातें सामने आईं. टीना ने भी कहा, ‘हमें खुद पर निर्भर होना सीखना चाहिए. कई बार हम किसी के प्यार में खुद को ही भूल जाते हैं.’ वहीं, दूसरी तरफ गोविंदा ने भी सुनीता के आरोपों पर अपनी सफाई दी है. 

गोविंदा ने आरोपों पर दी अपनी सफाई

अपने एक हालिया इंटरव्यू में गोविंदा ने सभी आरोपों पर अपनी बात रखते हुए कहा, ‘कब नहीं लगे मुझ पर आरोप. जो आरोप लगा रही है वो मेरे बचपन का प्यार है’. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपने करियर में कई एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया. गोविंदा ने कहा, ‘मेरी कोई भी हीरोइन ये नहीं कह सकती कि मैंने उन्हें परेशान किया हो या किसी के लिए गलत शब्द कहे हों’. उनका इंटरव्यू भी काफी दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Vandana Saini

GovindaSunita Ahuja

