Advertisement
trendingNow13213092
Hindi Newsबॉलीवुडतुम तो ठहरे परदेसी लिखने वाले जहीर आलम का निधन, 3 हजार में लिखा था अमर गीत; जिंदगीभर रहे गुमनाम

'तुम तो ठहरे परदेसी' लिखने वाले जहीर आलम का निधन, 3 हजार में लिखा था अमर गीत; जिंदगीभर रहे गुमनाम

90 के दशक का सुपरहिट गीत तुम तो ठहरे परदेसी लिखने वाले गीतकार जहीर आलम का नागपुर में निधन हो गया. यह गीत अल्ताफ राजा की आवाज में अमर हुआ था. गाना बेहद लोकप्रिय रहा, लेकिन जहीर आलम ने आर्थिक तंगी और संघर्ष भरी जिंदगी बिताई.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 11, 2026, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'तुम तो ठहरे परदेसी' लिखने वाले जहीर आलम का निधन, 3 हजार में लिखा था अमर गीत; जिंदगीभर रहे गुमनाम

Tum To Thehre Pardesi Lyricist Zaheer Alam; म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. मशहूर गीत ‘तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे’ लिखने वाले गीतकार जहीर आलम अब इस दुनिया में नहीं रहे. 11 मई को नागपुर में उनका निधन हो गया. 90 के दशक में उनका लिखा यह गीत काफी सुपरहिट हुआ था. इस गाने को सिंगर अल्ताफ राजा ने अपनी आवाज दी थी, जिसके बाद यह हर किसी की जुबान पर छा गया था.

गीतकार जहीर आलम का निधन

 

जहीर आलम नागपुर के मोमिनपुरा इलाके में एक छोटे से घर में रहते थे. उनका गाना भले ही बहुत मशहूर हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी संघर्ष और आर्थिक तंगी में बीती. पिछले कुछ सालों में वे लोगों के बीच लगभग गुमनाम हो गए थे. अब उनके निधन की खबर से उनके चाहने वालों में दुख है.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जाता है कि ‘तुम तो ठहरे परदेसी’ शुरुआत में स्थानीय स्तर पर कव्वाली के रूप में गाया जाता था. बाद में जब अल्ताफ राजा ने इसे गाया, तो यह देशभर में लोकप्रिय हो गया. 90 के दशक में यह गाना हर जगह सुनाई देता था और आज भी लोग इसे पसंद करते हैं.

एक गाने के लिए थे मात्र 3 हजार

इतना बड़ा हिट गीत लिखने के बावजूद जहीर आलम को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिला. कहा जाता है कि उन्हें इस गाने के लिए सिर्फ 3 हजार रुपये मिले थे. उन्होंने अपने जीवन में कपड़ा मिल में भी काम किया था. उस समय उनकी जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन मिल बंद होने के बाद उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

zaheer Alam

Trending news

हार के लिए SIR जिम्मेदार! TMC का SC में दावा, कोर्ट ने कहा- नई अर्जी दाखिल करें
Supreme Court
हार के लिए SIR जिम्मेदार! TMC का SC में दावा, कोर्ट ने कहा- नई अर्जी दाखिल करें
जिसका धर्म इजाजत दे, वही शराब पीए... उमर के बयान पर बोलीं महबूबा- महिलाएं को खतरा
CM Omar Abdullah
जिसका धर्म इजाजत दे, वही शराब पीए... उमर के बयान पर बोलीं महबूबा- महिलाएं को खतरा
बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु अधिकारी
suvendu adhikari
बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु अधिकारी
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक
iltija mufti
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक
'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत
Supreme Court
'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत
PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'
Gold
PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'
ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, जैश ने खुद कबूला तबाही का दर्द; बोला- 'आसमान से बरस रही थी आग'
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, जैश ने खुद कबूला तबाही का दर्द; बोला- 'आसमान से बरस रही थी आग'
सुकेश से गिफ्ट लेना पड़ा भारी! जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ED का विरोध
sukesh chandra
सुकेश से गिफ्ट लेना पड़ा भारी! जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ED का विरोध
BBM, Threema और Dust…कम्‍युनिकेशन के लिए आतंकी कर रहे 'अदृश्‍य शक्ति' का इस्‍तेमाल
LeT
BBM, Threema और Dust…कम्‍युनिकेशन के लिए आतंकी कर रहे 'अदृश्‍य शक्ति' का इस्‍तेमाल
भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर में बोले PM Modi
Somnath temple
भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर में बोले PM Modi