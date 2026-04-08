90s की वो फेवरेट जोड़ी... जिसने दीं 7 ब्लॉकबस्टर, 6 साल बड़े पर्दे पर किया राज, तभी हुआ कुछ ऐसा हमेशा के लिए अलग हो गया ये ‘गोल्डन पेयर’

90s Bollywood Most Golden Pair: 90 के दशक में बॉलीवुड में एक ऐसी जोड़ी थी, जिसका नाम लिए बिना उस दौर की बात पूरी ही नहीं होती. पर्दे पर उनकी एंट्री होते ही थिएटर में सीटियां और तालियां गूंज उठती थीं. रंग-बिरंगे कपड़े, मस्ती भरे गाने और जबरदस्त डांस ने फिल्मों को किसी फेस्टिवल जैसा बना दिया था. उस समय लोग कहानी से ज्यादा इन दोनों की केमिस्ट्री देखने थिएटर जाते थे. 1993 से लेकर 1999 तक इनकी फिल्में लगातार हिट रहीं. लेकिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जोड़ी को हमेशा के लिए अलग कर दिया.

जी हां, हम यहां किसी और की नहीं, बल्कि लाखों लोगों की फेवरेट जोड़ी गोविंदा और करिश्मा कपूर की बात कर रहे हैं, जिन्हें लोग प्यार से चीची और लोलो कहते थे. दोनों की जोड़ी पर्दे पर इतनी नेचुरल लगती थी कि लोग उन्हें बार-बार साथ देखना चाहते थे. गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग और करिश्मा की एनर्जी का कॉम्बिनेशन हर फिल्म में जान डाल देता था. डेविड धवन के डायरेक्शन में इन दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में दीं. उनकी फिल्मों के गाने, डायलॉग और डांस आज भी लोगों की जुबान पर हैं. उस दौर में केमिस्ट्री का मतलब ही गोविंदा और करिश्मा कपूर बन गए थे.

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90s में सुपरहिट जोड़ी की शुरुआत

इन दोनों का साथ 1993 की फिल्म ‘मुकाबला’ से शुरू हुआ, लेकिन असली पहचान उन्हें 1994 के बाद मिली. इसके बाद एक के बाद एक कई बड़ी हिट फिल्में आईं. ‘राजा बाबू’, ‘कुली नंबर 1’, ‘साजन चले ससुराल’, ‘हीरो नंबर 1’ और ‘हसीना मान जाएगी’ जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी. हर फिल्म में इनकी जोड़ी को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया. इनकी फिल्मों का मतलब था फुल एंटरटेनमेंट, जिसमें कॉमेडी, रोमांस और म्यूजिक सब कुछ होता था. यही वजह थी कि ये जोड़ी उस समय की सबसे बड़ी हिट मशीन बन गई थी, जिसको आज भी याद और पसंद करते हैं.

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इमेज बदली और करियर ने लिया मोड़

फिर 1996 में ‘राजा हिंदुस्तानी’ की सक्सेस के बाद करिश्मा कपूर की इमेज बदलने लगी. अब वे सिर्फ ग्लैमरस रोल नहीं करना चाहती थीं, बल्कि कुछ अलग और गंभीर किरदार निभाना चाहती थीं. इसी सोच के साथ उन्होंने अपने करियर को नया मोड़ देने का फैसला किया. उन्होंने बड़े बैनर की फिल्मों की तरफ ध्यान देना शुरू किया. इसके बाद ‘दिल तो पागल है’ जैसी फिल्म आई, जिसने उन्हें एक नई पहचान दी. इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड भी मिला, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया. करिश्मा अब ऐसी फिल्में चुनने लगीं, जहां उन्हें सिर्फ गानों तक सीमित न रखा जाए.

सोच बदली और हमेशा के लिए रास्ते हो गए अलग

वे चाहती थीं कि उनके किरदार में गहराई हो और उन्हें एक्टिंग दिखाने का पूरा मौका मिले. दूसरी तरफ गोविंदा उसी तरह की मसाला फिल्मों में बिजी रहे. दोनों की सोच धीरे-धीरे अलग होने लगी. करिश्मा ने गोविंदा के साथ आने वाले कई छोटे प्रोजेक्ट्स को मना करना शुरू कर दिया. हालांकि, दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन काम को लेकर उनके रास्ते अलग हो गए. कहा जाता है कि गोविंदा की सेट पर देर से आने की आदत भी इस दूरी की एक वजह बनी. करिश्मा उस समय तक एक बड़ी और अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस बन चुकी थीं, इसलिए वे अपने काम में ज्यादा प्रोफेशनल हो गई थीं.

छोटी-छोटी बातें हो गई बढ़ीं और टूट गई जोड़ी

वे समय की पाबंदी और अच्छे प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी सीरियस थीं. वहीं गोविंदा अपने पुराने स्टाइल में काम करते रहे. इन छोटी-छोटी बातों ने धीरे-धीरे दोनों के बीच गैप बढ़ा दिया. फिर ऐसा वक्त आया जब दोनों ने साथ काम करना लगभग बंद कर दिया. डेविड धवन, गोविंदा और करिश्मा कपूर की तिकड़ी को बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल टीम माना जाता था. लेकिन जब करिश्मा ने अपना रास्ता बदला, तो डेविड धवन को अपनी फिल्मों के लिए नई एक्ट्रेसेस जैसे रवीना टंडन और जूही चावला को लेना पड़ा. 2000 के बाद गोविंदा का करियर भी पहले जैसा नहीं रहा, जबकि करिश्मा ने अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना शुरू कर दिया.