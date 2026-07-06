90s का वो आइकॉनिक गाना...जिसके लिए 'मोटी' कहकर शिल्पा को किया था रिजेक्ट; रिलीज होते ही रच दिया इतिहास

हाल ही में शिल्पा शिरोडकर ने बताया कि उन्हें शाहरुख खान के साथ फिल्म दिल से के सुपरहिट गाने 'छैंया छैंया' में काम करने का मौका मिला था, लेकिन फिर वो इस गाने का हिस्सा नहीं बन सकीं. दरअसल, शिल्पा शिरोडकर ने डांस रियलिटी शो 'इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 5' में इस किस्से को याद करते हुए बताया कि गाने की कोरियोग्राफर फराह खान को लगा था कि वह इस गाने के लिए थोड़ी ज्यादा मोटी हैं. इसी वजह से उन्हें इस आइकॉनिक गाने में कास्ट नहीं किया गया.
बता दें कि साल 1998 में रिलीज हुआ 'छैंया छैंया' बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक गानों में गिना जाता है. इस गाने में शाहरुख खान के साथ मलाइका अरोड़ा नजर आई थीं और चलती ट्रेन की छत पर फिल्माया गया यह गाना आज भी दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है. शो के होस्ट हर्ष लिम्बाचिया ने पूछा, 'शिल्पा मैम, मुझे एक बात पता चली है. मशहूर गाना 'छैया छैया', असल में शुरू में आपको ही करना था.'
उस घटना को याद करते हुए शिल्पा ने कहा, 'हां, असल में फराह गाना लेकर आई थीं और उन्होंने कहा था, 'यह गाना है लेकिन मैं तुम्हें 15 दिन दे रही हूं. अपना वजन कम करो.' तो मैंने 15 दिन तक उबली हुई सब्ज़ियां खाईं लेकिन भले ही मेरा वजन कम हुआ हो, पर फराह के हिसाब से वह काफी नहीं था. इसलिए वह वापस आईं और कहा, 'सॉरी, लेकिन तुम अभी भी मोटी हो. हम तुम्हें इस गाने के लिए नहीं ले सकते' और फिर यह गाना मलाइका अरोड़ा के साथ हुआ. मेरा मतलब है, मैं झूठ नहीं बोल रही. मैं मोटी थी, इसलिए मुझे गाना नहीं मिला और फराह कहती हैं कि मैं 100 किलो की थी. मैं 100 किलो की नहीं थी.'
इस खुलासे ने सेट पर मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया. बातचीत को थोड़ा हल्का-फुल्का बनाते हुए शिल्पा ने जज गीता कपूर की ओर देखा और कहा कि उन्होंने खुद वह घटना देखी थी. गीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "मैं असिस्टेंट थी."
उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए हर्ष लिम्बाचिया ने कहा, "मुझे एक बात माननी पड़ेगी. वह बहुत निस्वार्थ और ईमानदार हैं. नेशनल टीवी पर कोई उन्हें हीरोइन नहीं कहता." शिल्पा शिरोडकर की बात करें तो यह एक्ट्रेस कई सफल फिल्मों और टेलीविजन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं.
बॉलीवुड के 90 के दशक में, शिल्पा को सबसे हॉट एक्ट्रेस में से एक माना जाता था और वह 'हम', 'किशन कन्हैया' जैसी कई हिट फिल्मों का हिस्सा थीं. 'बिग बॉस सीजन 18' में वह टेलीविजन दर्शकों के बीच एक लोकप्रिय चेहरा भी बन गईं.