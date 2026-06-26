बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने भले ही अब फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली हो लेकिन, एक दौर ऐसा था जब उनका हर कोई दिवाना था. उन्हें लोग रंगीला गर्ल और छम्मा छम्मा गर्ल के नाम से जानते हैं. आज भी दर्शक बड़े चाव से सुनते और देखते हैं. इस गाने में अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर की परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी पसंद किया था.
इस गाने को लेकर अब उर्मिला ने एक दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वह इस गाने को करने के लिए शुरुआत में बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं. उन्होंने इसके लिए लगभग मना कर दिया था.
उन्होंने आगे कहा, ''बाद में निर्देशक राजकुमार संतोषी ने मुझसे बात की और मेरा नजरिया बदल दिया. उन्होंने समझाया कि पहले भी एक ऐसा गाना बनाया गया था, जिसे लोग डांस करते समय हमेशा याद करते हैं. वह चाहते हैं कि मैं एक ऐसा गाना करूं जो दर्शकों के दिल और दिमाग में लंबे समय तक बना रहे. इसके बाद मैंने इस गाने को करने का फैसला लिया.''
उर्मिला मातोंडकर ने इस गाने की शूटिंग से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी साझा की. उन्होंने बताया, ''जब मैंने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य से पूछा कि इस गाने की शूटिंग में कितना समय लगेगा, तो उन्होंने बताया कि लगभग 12 दिन लग सकते हैं. लेकिन पूरी टीम की मेहनत, तैयारी और तालमेल की वजह से यह गाना सिर्फ तीन दिनों में ही शूट कर लिया गया. यह अनुभव मेरे लिए बेहद खास था, क्योंकि इतनी तेजी से एक इतना बड़ा और लोकप्रिय गाना तैयार होना आसान नहीं होता.''
इसी कार्यक्रम में मौजूद अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने भी इस गाने को लेकर अपनी यादें साझा कीं. उन्होंने कहा, ''जब यह गाना पहली बार रिलीज हुआ था, तब मुझे यह बहुत पसंद आया था. उर्मिला ने इस गाने में शानदार काम किया है. यह गाना अपने समय में भी बेहद खास था और आज भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है.''