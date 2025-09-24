30 साल के करियर में पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने के बाद इमोशनल हुईं रानी मुखर्जी, खास इंसान को दिया क्रेडिट
30 साल के करियर में पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने के बाद इमोशनल हुईं रानी मुखर्जी, खास इंसान को दिया क्रेडिट

Rani Mukherjee Emotional after Winning National Award: 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के लाखों दीवाने है. एक्ट्रेस को उनका पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है. इस खुशी के मौके पर हसीना की आंखों से आंसू छलक आए. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 24, 2025, 07:09 PM IST
रानी मुखर्जी
रानी मुखर्जी

Rani Mukherjee Emotional after Winning National Award: 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के लाखों फैंस है. 30 साल के फिल्मी करियर में उन्हें पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है. बीती रात मंगलवार को दिल्ली में एक्ट्रेस को यह अवॉर्ड मिला. रानी मुखर्जी को नेशनल फिल्म अवॉर्ड उनकी फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' के लिए मिला है. अवॉर्ड को जीतने के बाद हसीना की खुशी सातवें आसमान पर थी. जिसके बाद इमोशनल होकर रानी ने अपने दिल की बात कही.  

अपने पिता को किया अवॉर्ड समर्पित 
रानी मुखर्जी ने इस अवॉर्ड का सम्मान अपने दिल के सबसे करीब दिवंगत पिता राम मुखर्जी को दिया. नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद उन्होंने कहा कि '30 साल के फिल्मी करियर में मिले पहले नेशनल अवॉर्ड को मैं अपने पिता को समर्पित करती हूं. यह सम्मान मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं इसे अपने दिवंगत पिता राम मुखर्जी को समर्पित करती हूं. जिन्होंने हमेशा मेरे लिए इस पल का सपना देखा था. मुझे आज उनकी बहुत याद आ रही है और मुझे पता है कि यह उनका आशीर्वाद और मेरी मां की शक्ति एवं उनकी प्रेरणा है. जिसने मुझे श्रीमती चटर्जी का किरदार निभाने के लिए मार्गदर्शन दिया.'  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रानी मुखर्जी ने फैंस का किया धन्यवाद 
इसी के साथ रानी मुखर्जी ने माता-पिता के साथ फैंस का भी धन्यवाद किया. रानी ने कहा कि 'मेरे चाहने वाले लाखों फैंस, हर उतार-चढ़ाव में मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद. आपका अटूट प्यार और समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रहा है. मैं जानती हूं कि यह पुरस्कार आप सभी के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है और यह देखकर मुझे बहुत खुशी और आनंद मिलता है कि आप कितने खुश हैं.'

बता दें कि 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को साथ देखा गया था, जिसके बाद से दोनों स्टार्स की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. वहीं इस अवॉर्ड में रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला. शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. 

