वापस लौट रहे 90s के वो खूंखार विलेन, एक बार फिर थरथराएंगे सिनेमाघर-OTT, शेयर किए नई फिल्म के पोस्टर, फैंस की एक्साइटमेंट

OG Villains Are Back: दलीप ताहिल और मुकेश ऋषि को आज भी फैंस 90s की फिल्मों में खूंखार विलेन के तौर पर पचानते हैं. दोनों ही सितारे कभी बड़े पर्दे पर खतरनाक विलेन बनकर छाए रहते थे. हाल ही में दोनों ने अपने-अपने सोशल मीडिया पर खास पोस्टर डाले हैं. इन पोस्टरों को देखकर पुराने दौर की फिल्मों की याद ताजा हो जाती है.
Trending Photos
90s OG Villains Are Back: दरअसल, हम यहां ‘बाजीगर’, ‘गुप्त’, ‘राजा’, ‘गुलाम’, ‘गुंडा’, ‘सरफरोश’, ‘अर्जुन पंडित’, ‘सूर्यवंशम’, ‘इंद्रा’ और ‘आर्या 2’ जैसी शानदार फिल्मों में नजर आ चुके दलीप ताहिल और मुकेश ऋषि की बात कर रहे हैं. दोनों आज भी फिल्मों इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और हाल ही में उन्होंने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज देते हुए अपनी-अपनी नई फिल्म के पोस्टर शेयर किए हैं, जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गए. इन पोस्टर्स की सबसे खास बात ये है कि इनको 80-90s के स्टाइल में शेयर किया गया है.
दलीप ताहिल और मुकेश ऋषि ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अलग तरह के पोस्टर शेयर किए हैं, जो पुराने जमाने के फिल्मी पोस्टर्स की याद दिलाते हैं. ये दोनों ही अपने जमाने के मशहूर विलेन रहे हैं, जिन्होंने दर्जनों फिल्मों में हीरो से मार खाई और लोगों को अपने खौफ से डराया. दलीप ताहिल ने अपने इंस्टाग्राम पर जो पोस्टर शेयर किया है, जो रेट्रो जमाने की झलक दिखाता है. इस पोस्टर में दलीप गुस्से में नजर आ रहे हैं. उनके बाल सफेद और लंबे नजर आ रहे हैं और पोस्टर पर लिखा है, 'कहर'.
वापस लौट रहे 90s के वो खूंखार विलेन
इस पोस्टर को शेयर करते हुए दलीप ने एक धांसू कैप्शन भी शेयर किया है. इस यूनिक स्टाइल पोस्टर को शेयर करते हुए दलीप ने लिखा, 'ओजी खलनायक फिर से धंधे पर है. पूरी रिलीज का इंतजार करें. #ओजीविलेन्स #विलेन्सआरबैक #जल्दआ रहा है'. इसके अलावा मुकेश ऋषि ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पुराने जमाने के स्टाइल का पोस्टर शेयर किया, जिसमें मुकेश विलेन लुक में नजर आ रहे है और पोस्टर पर लिखा है 'जख्म'. साथ ही पोस्टर में दो लोग बात करते और हंसते नजर आ रहे हैं.
बॉलीवुड का मोस्ट फेमस कपल, साथ में पूरे हुए 4 साल, शेयर की रोमांटिक-कोजी फोटोज, लिखा- ‘मुझे तुम्हारे साथ...’
दोनों ने शेयर किए अलग-अलग पोस्टर
इस पोस्टर के साथ मुकेश ने कैप्शन में लिखा, 'कुछ भयावह होने वाला है और जानने के लिए बने रहें... #OGVillains #VillainsAreBack #comingsoon'. हालांकि, इन दोनों पोस्टर को देखकर ये साफ नही हो पा रहा है कि दोनों किसी फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं या किसी सीरीज में. बता दें, मुकेश ऋषि और दलीप ताहिल ने एक साथ कई हिंदी फिल्मों में काम किया है. फिल्म 'गुप्त' में दोनों साथ नजर आए थे, जहां मुकेश ऋषि एक गैंगस्टर के किरदार में थे और दलीप ताहिल ने मेन रोल प्ले किया था.
कई फिल्मों में साथ किया काम
इसके अलावा भी सलमान खान की इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'जुड़वा' में दोनों ने सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे. एक ने सलमान खान के पिता का किरदार निभाया था तो दूसरे ने विलेन का धांसू किरदार निभाया था. इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत इस एक्शन ड्रामा 'गंगा की कसम' में दोनों ने विलेन की भूमिकाएं निभाईं. हालांकि, वक्त के साथ दोनों ने कई फिल्मों में अपने कॉमिक अंदाज से भी लोगों को खूब हंसाया. अब इन दोनों पोस्टर्स को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.