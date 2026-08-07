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जब रेखा को कहा जाता था 'अनफिट' और 'अनग्लैमरस', फिर एक्ट्रेस ने बदली अपनी पूरी पर्सनैलिटी; बन गईं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन ब्यूटी'

Rekha Transformation: बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के जीजा और एक्टर तेज सप्रू ने एक्ट्रेस के शुरुआती करियर और उनके चौंकाने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर दिलचस्प खुलासे किए हैं. जानिए कैसे 'सावन भादों' की एक्ट्रेस ने खुद को पूरी तरह बदल लिया.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 07, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:45 PM IST
जब रेखा को कहा जाता था 'अनफिट' और 'अनग्लैमरस', फिर एक्ट्रेस ने बदली अपनी पूरी पर्सनैलिटी; बन गईं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन ब्यूटी'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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