जब रेखा को कहा जाता था 'अनफिट' और 'अनग्लैमरस', फिर एक्ट्रेस ने बदली अपनी पूरी पर्सनैलिटी; बन गईं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन ब्यूटी'

Rekha Transformation: बॉलीवुड में ऐसे कुछ सितारे हैं, जिनका जलवा वक्त के साथ कम होने के बजाय और बढ़ता जाता है. इन्हीं में से एक बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा भी हैं. आज उनकी खूबसूरती और शादी अंदाज के लाखों दीवाने हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब एक्ट्रेस को अपने लुक्स को लेकर काफी कुछ सुनना पड़ता था. हालांकि वक्त बदला और उन्होंने खुद को इस तरह बदला की बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टाइल आइकॉन बन गईं.
जी हां, बॉलीवुड की स्टाइल और ब्यूटी आइकॉन में से एक रेखा ने साल 1970 में आई फिल्म 'सावन भादों' से बतौर लीड एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत की थी. हालांकि, उन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही दर्शकों का दिल जीत लिया था, लेकिन उसके बाद के कुछ सालों में उनके लुक में आए बदलावों ने सबको हैरान कर दिया था. हाल ही में उनके जीजा और मशहूर एक्टर तेज सप्रू ने उनके शुरुआती दिनों को याद करते हुए उनके इस शानदार मेकओवर पर चर्चा की है.
एक्ट्रेस रेखा के जीजा और एक्टर तेज सप्रू ने साल 1987 में रेखा की सौतेली बहन धनलक्ष्मी से शादी की थी. हाल ही में उन्होंने Rediff Originals के यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत में बताया कि शादी से पहले भी वह रेखा को अपनी बहन की तरह मानते थे. रेखा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए तेज ने कहा, 'एक एक्ट्रेस के रूप में जिस तरह से उन्होंने खुद को संवारा है, मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा कर सकता है. मैं इसका पूरा क्रेडिट उन्हें देता हूं. जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था, उस समय वह बहुत मोटी थीं. यह बात हर कोई जानता है.'
खास बात यह है कि रेखा का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उनके चेहरे या शरीर में आए बदलाव तक सीमित नहीं रहा. समय के साथ उनकी एक्टिंग में भी गहराई आई और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती गई. यही कारण है कि आज भी वह दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं.
तेज सप्रू ने हाल ही में एक रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' में रेखा की मौजूदगी को देखकर उनकी काफी तारीफ की. उन्होंने रेखा की शालीनता (Grace), उनकी गायन प्रतिभा और यहां तक कि उनकी सुंदर लिखावट की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि वह इस बात से चकित हैं कि कैसे एक महिला ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया और आज वह जिस गरिमा के साथ रहती हैं, वह वाकई काबिले तारीफ है. तेज सप्रू रियलिटी शो में रेखा के ग्रेस और उनके गायन को देखकर दंग रह गए थे.
खुद रेखा ने भी 1980 के दशक में सिमी ग्रेवाल के चैट शो के दौरान अपनी इस शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा के बारे में बात की थी. उन्होंने फिटनेस के महत्व पर जोर देते हुए कहा था कि एक संपूर्ण सुंदर महिला बनने के लिए शारीरिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी है. उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि "मोटा होना भद्दा है" और स्लिम रहने की महत्ता पर प्रकाश डाला था.
रेखा ने पांच दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में 180 से अधिक फिल्मों में काम किया है. उन्होंने 'उमराव जान', 'सिलसिला', 'खूबसूरत', 'खून भरी मांग' और 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह के यादगार किरदार निभाए और हर दौर में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है. आज भी जब रेखा किसी इवेंट या टीवी शो में नजर आती हैं, तो उनकी गरिमा और स्टाइल के कारण उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल होकर चर्चा का विषय बन जाते हैं.
शायद यही वजह है कि पांच दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी रेखा का नाम बॉलीवुड की सबसे चर्चित हसीनाओं में सम्मान के साथ लिया जाता है. उन्होंने अपने 50 साल से लंबे करियर में 180 से अधिक फिल्मों में काम किया है. उनकी सफलता का राज केवल उनकी फिल्में नहीं, बल्कि हर दौर में खुद को बदलने और जुड़े रहने की उनकी अद्भुत क्षमता है.