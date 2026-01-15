Advertisement
trendingNow13075709
Hindi Newsबॉलीवुड90s की क्वीन सोनाली बेंद्रे बेटे संग आईं नजर, पैप्स को दिए क्यूट पोज, मां-बेटे की जोड़ी ने लूटी महफिल

90s की क्वीन सोनाली बेंद्रे बेटे संग आईं नजर, पैप्स को दिए क्यूट पोज, मां-बेटे की जोड़ी ने लूटी महफिल

Sonali Bendre: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे काफी लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. एक्ट्रेस अब इवेंट्स में नजर आती हैं. इसी बीच सोनाली कॉमेडियन और एक्टर वीर दास के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'हैप्पी पटेल' की स्क्रीनिंग में अपने बेटे संग नजर आईं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 15, 2026, 08:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटे संग सोनाली बेंद्रे ने जीता फैंस का दिल
बेटे संग सोनाली बेंद्रे ने जीता फैंस का दिल

Sonali Bendre: 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने अपने दौर में काफी नाम कमाया है. हसीना ने अपनी चुलबुलाहट और बेहतरीन एक्टिंग से हमेशा दर्शकों का दिल जीता है. एक्ट्रेस ने एक से एक कमाल फिल्मों में काम किया है. हालांकि काफी लंबे वक्त से हसीना फिल्मों से दूर हैं. कैंसर ट्रीटमेंट के बाद से सोनाली के फैंस उनके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं. 

अपने बेटे रणवीर संग नजर आई सोनाली बेंद्रे 
इसी बीच सोनाली बेंद्रे अपने बेटे रणवीर बेहल के साथ नजर आईं. मां-बेटे की जोड़ी को देख फैंस खुश हो गए. सोनाली और उनके बेटे रणवीर को हाल ही में साथ में 'हैप्पी पटेल' की स्पेशल स्क्रीनिंग पर देखा गया. एक साथ दोनों ने पैप्स को कई पोज दिए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आमिर खान ने रखी थी स्पेशल स्क्रीनिंग 
हाल ही में 16 जनवरी को रिलीज होने वाली कॉमेडियन और एक्टर वीर दास की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' की स्पेशल स्क्रीनिंग पर सोनाली बेंद्रे अपने बेटे रणवीर के साथ नजर आई. एक साथ दोनों ने पैप्स को कई पोज दिए. इस स्पेशल स्क्रीनिंग को फिल्म प्रोड्यूसर और सुपरस्टार आमिर खान ने रखा था. स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे थे. इन सितारों में एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, सुनील ग्रोवर और इमरान खान जैसे सितारे नजर आए थे. हर कोई एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के ड्रेसिंग सेंस की भी तारीफ कर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मां-बेटे की जोड़ी ने जीता दिल 
'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में सोनाली बेंद्रे रॉयल ब्लू कलर की शर्ट पहने नजर आई थी, जिसके साथ उन्होंने ब्यू डेनिम जींस कैरी कर रखी थी. एक्ट्रेस का ये सिंपल लुक काफी स्टाइलिश लग रहा था. वहीं एक्ट्रेस के बेटे रमवीर ने डार्क ब्राउन पैंट और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी. इसी के साथ लुक को कंप्लीट करने के लिए रणवीर ने डार्क डेनिम जैकेट को भी पेयर किया. फैंस को सोनाली और उनके बेटे की जोड़ी काफी पसंद आई.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

sonali bendre

Trending news

अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
Army Day
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
BMC Election 2026
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
Republic Day 2026
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा