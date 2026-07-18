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सनी देओल के फैंस के लिए डबल नहीं, ट्रिपल खुशखबरी, बड़े पर्दे पर री-रिलीज होंगी 3 आइकॉनिक फिल्में; फिर लौटेगा 90s का दौर

Sunny Deol 3 Films to Re Release: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के फैंस के लिए खुशखबरी है. एक्टर की अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज से पहले सिनेमाघरों में उनकी 3 बड़ी क्लासिक फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इन्हें देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 18, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:28 AM IST
सनी देओल के फैंस के लिए डबल नहीं, ट्रिपल खुशखबरी, बड़े पर्दे पर री-रिलीज होंगी 3 आइकॉनिक फिल्में; फिर लौटेगा 90s का दौर

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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