Advertisement
trendingNow13226990
Hindi Newsबॉलीवुडफिर साथ लौटेगी की माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की सुपरहिट जोड़ी? मां-बहन के डायरेक्ट ने बताया

फिर साथ लौटेगी की माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की सुपरहिट जोड़ी? 'मां-बहन' के डायरेक्ट ने बताया

हिंदी सिनेमा की मशहूर जोड़ी माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर ने 80 और 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया और अपनी शानदार केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया. अब एक बार फिर इस जोड़ी को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 23, 2026, 08:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिर साथ लौटेगी की माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की सुपरहिट जोड़ी? 'मां-बहन' के डायरेक्ट ने बताया

हिंदी सिनेमा की मशहूर जोड़ी माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर ने 80 और 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया और अपनी शानदार केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया. अब एक बार फिर इस जोड़ी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. दरअसल, निर्देशक सुरेश त्रिवेणी ने बताया कि आने वाले समय में माधुरी और अनिल कपूर एक बार फिर एक प्रोजेक्ट में साथ नजर आ सकते हैं. 

लौटेगी की माधुरी-अनिल की सुपरहिट जोड़ी

सुरेश त्रिवेणी इन दिनों अपनी नई सीरीज 'मां बहन' को लेकर चर्चा में हैं. शो के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में उन्होंने अपने अनुभव साझा किए. इसी दौरान उन्होंने कहा, ''मेरे लिए यह साल बेहद खास रहा, क्योंकि मुझे एक ही साल में दो बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला. एक तरफ मैंने अनिल कपूर के साथ सीरीज 'सूबेदार' में काम किया, वहीं दूसरी तरफ अब मैं माधुरी दीक्षित के साथ 'मां बहन' में काम कर रहा हूं. यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा अनुभव है.''

वो 8 मिनट 82 सेकंड का एवरग्रीन गाना...जिसे सुनकर 54 साल बाद भी मिलता है सुकून, कहीं यादों में खो जाता है दिल, गुनगुनाने लगते हैं होंठ

Add Zee News as a Preferred Source

 

सुरेश त्रिवेणी ने माधुरी और अनिल कपूर की जोड़ी को लेकर भी दिलचस्प बात कही. उन्होंने कहा, "मैं दोनों को फिर से एक साथ पर्दे पर लाना चाहता हूं. माधुरी और अनिल कपूर की जोड़ी स्क्रीन पर कमाल लगती है, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर दोनों को साथ लेकर कुछ नया बनाने की कोशिश करूंगा. अगर सब कुछ सही रहा तो दर्शकों को यह सुपरहिट जोड़ी फिर से देखने को मिल सकती है."

'मां-बहन' के डायरेक्ट ने बताया

सुरेश त्रिवेणी की इस बयान पर वहां मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाईं और अपनी खुशी जाहिर की. अगर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की फिल्मों की बात करें तो दोनों ने बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी हैं. 'बेटा', 'तेजाब', 'राम लखन', 'परिंदा' और 'धमाल 4' जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया. इन फिल्मों के गाने, डायलॉग और दोनों की केमिस्ट्री आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है.

'दहेज मांगने वालों को खुलेआम बेनकाब करें', सोना महापात्रा ने शादी और रिश्तों को लेकर युवाओं से की अपील

 

वहीं, सुरेश त्रिवेणी की नई सीरीज 'मां बहन' भी लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस शो का ट्रेलर 22 मई को रिलीज किया गया था. यह शो 4 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Anil KapoorActress Madhuri Dixit

Trending news

BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
keralam ceo
BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral
us
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral
कॉकरोच नहीं... CJI अब ऐसा क्या बोले कि लोगों ने खुला खत लिख कहा- टिप्पणी वापस लें!
CJI Surya Kant
कॉकरोच नहीं... CJI अब ऐसा क्या बोले कि लोगों ने खुला खत लिख कहा- टिप्पणी वापस लें!
PM मोदी से मिले रुबियो, अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता
PM Modi
PM मोदी से मिले रुबियो, अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता
राज्यसभा के उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 24 कदम दूर है NDA; क्या 18 जून को पलटेगी बाजी?
Rajyasabha
राज्यसभा के उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 24 कदम दूर है NDA; क्या 18 जून को पलटेगी बाजी?
वैज्ञानिकों की डरावनी रिपोर्ट: भारत में 'Silent Killer' गर्मी का अलर्ट!
Silent Killer
वैज्ञानिकों की डरावनी रिपोर्ट: भारत में 'Silent Killer' गर्मी का अलर्ट!
बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला
Bakrid
बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला
लेह चॉपर क्रैश में बाल-बाल बचे 3 सैन्य अधिकारी, मेजर जनरल ने मलबे के साथ ली सेल्फी!
Leh Helicopter Crash
लेह चॉपर क्रैश में बाल-बाल बचे 3 सैन्य अधिकारी, मेजर जनरल ने मलबे के साथ ली सेल्फी!
फेक कागजों से बनाया करोड़ों का साम्राज्य, ED की बड़ी कार्रवाई में अजय सहगल गिरफ्तार
corruption
फेक कागजों से बनाया करोड़ों का साम्राज्य, ED की बड़ी कार्रवाई में अजय सहगल गिरफ्तार
भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है दुनिया... रोजगार मेले में बोले PM मोदी
Rozgar Mela 2026
भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है दुनिया... रोजगार मेले में बोले PM मोदी