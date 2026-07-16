Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /होम ब्रेकर कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद, 90s के सुपरस्टार सिंगर संग रिश्ते पर उठे सवाल; एक्ट्रेस ने दिया दो टूक जवाब

'होम ब्रेकर' कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद, 90s के सुपरस्टार सिंगर संग रिश्ते पर उठे सवाल; एक्ट्रेस ने दिया दो टूक जवाब

Kunickaa Sadanand Trolled: टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका सदानंद एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. इस बार वजह उनका कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सुपरस्टार सिंगर कुमार सानू के संग पुराने रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ा विवाद है, जिस पर कुनिका ने ट्रोलर्स के कमेंट्स का करारा जवाब दिया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 16, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:24 AM IST
'होम ब्रेकर' कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद, 90s के सुपरस्टार सिंगर संग रिश्ते पर उठे सवाल; एक्ट्रेस ने दिया दो टूक जवाब

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
101 साल की उम्र में भी करती हैं नौकरी... महिला ने बताए लंबी और एक्टिव जिंदगी के राज
Elin Lovin1 hr ago
2
Christopher Nolan1 hr ago
3
petrol diesel price today1 hr ago
4
Israel-Iran Tension1 hr ago
5
Surya Gochar 20261 hr ago