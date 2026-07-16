'होम ब्रेकर' कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद, 90s के सुपरस्टार सिंगर संग रिश्ते पर उठे सवाल; एक्ट्रेस ने दिया दो टूक जवाब

Kunickaa Sadanand Trolled: बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर कुमार सानू और कुनिका सदानंद का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है. एक समय था, जब दोनों एक-दूसरे के प्यार में थे. कुनिका, कुमार सानू के साथ कई सालों तक लिव-इन में भी रही थीं. सालों बाद दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी पुरानी यादें अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ पाई हैं. बता दें कि दोनों कई सालों तक रिलेशनशिप और लिव-इन में रहे थे, लेकिन अब दोनों अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं.
एक बार फिर सोशल मीडिया पर कुनिका सदानंद और कुमार सानू के रिश्ते की बातें होने लगी हैं. कुनिका को कुमार सानू संग रिश्ते को लेकर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. एक यूजर ने उन्हें 'होम ब्रेकर' का टैग दिया. कुनिका भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं. उन्होंने तुरंत यूजर को करारा जवाब दिया.
दरअसल, विवाद तब शुरू हुआ, जब कुनिका ने CJP के प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर अपनी राय शेयर की. अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'जब सरकार सुनना बंद कर दे, तो सवाल पूछना और भी जरूरी हो जाता है. ये सवाल सिर्फ श्री सोनम वांगचुक के बारे में नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र और हर उस आवाज के बारे में हैं, जो सच्चाई और न्याय के लिए उठती है. अगर जो लोग सच बोलते हैं, वे ही चुप हो जाएं, तो देश कौन बदलेगा?'
Arrey bhai desh mein mujh se aur mere life se bade muddey chal rahein hain, and you are still engrossed and captivated by my beauty and brains. Chalo chalo aagey badho… chutta nahi hai bhaihttps://t.co/L9yHAEZIox
Kunickaa Sadanand (Kunickaa) July 14, 2026
इस पोस्ट को पढ़ने के बाद एक यूजर ने एक्ट्रेस की जमकर आलोचना की और उन्हें 'फ्लॉप एक्टर' कहा. उस यूजर ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें उनके पुराने संबंधों का जिक्र था. कुनिका पर 'होम ब्रेकर' होने का आरोप लगाया गया था. कुनिका, कुमार सानू के साथ उस वक्त रिश्ते में थीं, जब वो पहले से ही शादीशुदा थे. इसी कमेंट पर एक्ट्रेस कुनिका ने तगड़ा मुंहतोड़ रिप्लाई दिया.
ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कुनिका सदानंद ने कहा, "अरे भाई, देश में मुझसे और मेरी लाइफ से बड़े मुद्दे चल रहे हैं. आप मेरी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता पर मोहित हैं. चलो आगे बढ़ो... छुट्टा नहीं है भाई." इतना लिखकर उन्होंने ट्रोल करने वालों का मुंह बंद कर दिया.
गौरतलब हो कि कुनिका सदानंद और कुमार सानू का रिश्ता काफी लंबा चला था, लेकिन बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए. इसके बाद कुमार सानू ने अपनी मौजूदा पत्नी सलोनी से शादी की. आज दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं और उनकी दो बेटियां हैं. वहीं कुनिका सदानंद भी अपनी लाइफ में काफी खुश हैं और अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर उन्हें बेबाक पॉडकास्ट करते हुए देखा जाता है.