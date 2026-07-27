'जान जाने का डर था'... जब अंडरवर्ल्ड डॉन की दुबई पार्टी में गाने को मजबूर हुए कुमार सानू; किया चौंकाने वाला खुलासा

90 के दशक में 'तुझे देखा तो' 'मेरा दिल भी कितना पागल है' जैसे गाने देने वाले मशहूर सिंगर कुमार सानू ने हाल ही में उस दौर को याद कर एक किस्सा सुनाया है. जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का खासा असर दिखता था.
हाल ही में उन्होंने बताया कि एक टाइम ऐसा आया, जब उन्हें दुबई में एक अंडरवर्ल्ड डॉन की पार्टी में परफॉर्म करना पड़ा था. उस समय वह अपनी जान को लेकर काफी डरे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था.
दरअसल, शुभोजीत घोष के पॉडकास्ट में बात करते हुए कुमार सानू ने कहा, 'मुझे डर तो लगा था. उस समय माहौल ही ऐसा था.' साथ ही उन्होंने पॉडकास्ट होस्ट को याद दिलाया कि उसी दौर में म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज गुलशन कुमार की हत्या भी हुई थी.
इस पर कुमार सानू ने कहा, 'बहुत सारी चीज़े हमारे सामने घट गई थी, तो डर भी लगता. लेकिन हम कोशिश करते थे समझाने-बुझाने की. उसके बदले में वो कुछ मांगते थे-आप आके यहां गाना गा दो' हमने जाके गा दिया. ऐसा करना पड़ा. परफॉर्मेंस के बाद वही लोग उनके फैन बन जाते थे और कहते थे. फिर वो बोलता है, तेरे को कुछ अगर करे तो बोलना, हम देख लेंगे. इस पर वह हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते थे, 'मैं कहता था, 'मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं. '
बता दें कि पिछले साल कुमार सानू ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने अपनी पहचान और पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी. इस मामले पर जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना जताई गई थी.
इस याचिका में कुमार सानू ने अपने नाम, आवाज, सिंगिंग टेक्निक, वोकल अरेंजमेंट, हाव-भाव, तस्वीरें, कैरिकेचर और उनकी पहचान से जुड़े सभी पहलुओं को कानूनी सुरक्षा देने की मांग की थी. उन्होंने कोर्ट से यह भी अपील की थी कि कोई भी व्यक्ति या संस्था उनकी अनुमति के बिना उनकी पहचान या आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल न कर सके. उनका कहना था कि ऐसा करने से लोगों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है और उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है.
यह याचिका अधिवक्ता शिखा सचदेवा और सना रईस खान के जरिए दाखिल की गई थी. इसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि उनकी प्रस्तुतियों से जुड़े नैतिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, जिन्हें कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षण प्राप्त है.
बता दें कि कुमार सानू का दशकों लंबा शानदार करियर रहा है. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़ कर एक गाने दिए, जिसमें-आशिकी, दिल का आलम, धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना, चुरा के दिल मेरा और तुझे देखा तो जैसे गानों के लिए जाना जाता है.