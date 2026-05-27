90s के सुपरहिट गाने के रीमिक्स पर फूटा अभिजीत भट्टाचार्य का गुस्सा, वरुण धवन पर साधा निशाना, बोले- 'हर कोई सलमान खान नहीं...'

Chunnari Chunnari Song Controversy: बॉलीवुड के फेमस सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने एक्टर वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के रीमिक्स सॉन्ग 'चुनरी चुनरी' की जमकर आलोचना की और कहा कि 'डेविड धवन का बेटा सलमान खान नहीं हो सकता...'
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Chunnari Chunnari Song Controversy: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' (Hai Jawani to Ishq Hona Hai) के गाने 'चुनरी चुनरी' के रीक्रिएटेड वर्जन को बीते दिन रिलीज किया गया. फिल्म 'बीवी नंबर 1' के इस ओरिजिनल गाने में सलमान खान और सुष्मिता सेन नजर आए थे और यह साल 1999 में रिलीज हुआ था. इसे अभिजीत भट्टाचार्य और अनुराधा श्रीराम ने गाया था. वहीं अब 'है जवानी तो इश्क होना है' के 'चुनरी चुनरी' गाने को लेकर हो रहे विवाद में सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य भी कूद पड़े हैं. उन्होंने खुलेआम इस रीक्रिएटेड वर्जन की आलोचना की है और वरुण धवन पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि वे बार-बार बॉलीवुड के फेमस गानों के रीमेक का सहारा ले रहे हैं.
हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अभिजीत भट्टाचार्य ने रीमेक के लिए वरुण धवन की आलोचना की और एक कड़ा बयान देते हुए कहा कि डेविड धवन का बेटा सलमान खान नहीं हो सकता. उन्होंने कहा, 'ये गाना सलमान खान की लाइफ का सबसे बड़ा गाना था. जब फिल्म आई थी, तब से अब तक ट्रेंडिंग में बना हुआ है. सलमान खान की लाइफ का सबसे बड़ा हिट है 'चुनरी चुनरी'.' उस दौर में सलमान एक राइजिंग स्टार थे, सुपरस्टार नहीं.
अभिजीत भट्टाचार्य ने आगे कहा, 'वरुण धवन ने हमेशा उन्हीं फिल्मों में काम किया है, खासकर तब जब उनके पिता (डेविड धवन) ने ओरिजनल फिल्मों का निर्देशन किया हो. वह उन्हीं गानों का इस्तेमाल करते हैं, जो कभी हिट हुआ करते थे. वरुण धवन इस गाने से सलमान खान नहीं बन सकते. सलमान खान और वरुण में बहुत बड़ा अंतर है.' वहीं उन्होंने 'चुनरी-चुनरी' गाने के रीमेक का मजाक उड़ाते हुए कहा, 'यह किसी भजन जैसा लगता है. जब मैंने गाना सुना, तो मुझे लगा कि यह कोई भजन है. चुनरी चुनरी ओरिजिनल एक रोमांटिक गाना था, जिसे अब भजन बना दिया गया है.'
दिग्गज सिंगर का दावा है कि वरुण धवन की फिल्म के मेकर्स ने गाने को रीमेक करने से पहले उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया. उन्होंने कहा, 'अगर उन्होंने रीमेक के लिए मुझसे संपर्क किया होता, तो भी मैं इसे करने से पहले दोबारा सोचता. मेरे ओरिजिनल वर्जन में बहुत अभिनय था. मुझे खुशी है कि मैंने यह गाना नहीं गाया, क्योंकि इससे गाने का स्तर गिर जाता. जिस तरह से हमने इसे ओरिजिनल वर्जन में गाया था, वरुण इसे उसी तरह नहीं गा सकते थे. उन्होंने बहुत सुरक्षित रास्ता अपनाया.'
बता दें कि 'है जवानी तो इश्क होना है' का निर्देशन वरुण धवन के पिता डेविड धवन ने किया है. फिल्म में मृणाल ठाकुर भी लीड रोल में हैं. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 5 जून को दस्तक देगी.
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