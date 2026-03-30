‘एक दीवाने की दीवानियत’ के बाद फिर साथ आएंगे हर्षवर्धन राणे-मिलाप जावेरी! पुलिस ऑफिसर बनकर अनिल कपूर मचाएंगे धमाल?

Anil Kapoor to Star in Harshvardhan Rane Movie: बॉलीवुड के फेमस निर्माता-निर्देशक मिलाप जावेरी ने 'एक दीवाने की दीवानियत' की अपार सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे के साथ एक नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है. इस फिल्म में अनिल कपूर भी नजर आएंगे.
Trending Photos
Anil Kapoor to Star in Harshvardhan Rane Movie: बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे अपनी एक्टिंग को दर्शकों के बीच कई बार प्रूफ कर चुके हैं. निर्माता-निर्देशक मिलाप जावेरी की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में हर्षवर्धन राणे की एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता मिली थी, जिसके बाद मिलाप जावेरी अब एक नए प्रोजेक्ट के लिए हर्षवर्धन राणे के साथ हाथ मिला रहे हैं. एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी दूसरी बार पर्दे पर नजर धमाल मचाएगी.
मेकर्स ने इस फिल्म की शूटिंग को शुरू करने के लिए मई का महीना चुना है. हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक, हर्षवर्धन राणे की इस नई फिल्म में 90 के दशक के सुपरहिट एक्टर अनिल कपूर भी नजर आएंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माताओं ने हर्षवर्धन राणे की इस फिल्म के लिए अब अनिल कपूर को भी कास्ट करने का मन बना लिया है.
90s की सुपरहिट जोड़ी माधुरी दीक्षित-संजय दत्त ने दीं कई ब्लॉकबस्टर, लेकिन साल 2019 में क्यों नहीं चला जादू? मेकर्स को लगा तगड़ा चूना
इस फिल्म में अनिल कपूर को एक पुलिस ऑफिसर का किरदार दिया जाएगा. हर्षवर्धन राणे और अनिल कपूर की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है. अनिल कपूर की फिल्म में एक्ट्रेस आकांक्षा शर्मा भी नजर आएंगी. फिल्म को लेकर खास बात यह है कि अनिल कपूर इंडस्ट्री के उन कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को काफी प्रभावित किया है.
डायरेक्टर मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा नजर आए थे. यह फिल्म बीते साल 2025 में रिलीज हुई थी. इसे करीब 25-30 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और इसने दुनियाभर में 110 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के अलावा शाद रंधावा, सचिन खेडेकर और अनंत नारायण महादेवन सहित कई कलाकार लीड रोल में नजर आए थे.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.