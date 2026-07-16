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गोविंदा की वापसी ऐलान, ये सुपरस्टार्स भी दूसरी पारी में बिखेर रहे हैं जलवा; बॉलीवुड में फिर लौट रहा है 90s का जादू

90s Superstar Comeback: 90 के दशक के सुपरस्टार एक बार फिर बॉलीवुड में दमदार वापसी कर रहे हैं. गोविंदा ने हाल ही में अपने दमदार कमबैक का ऐलान किया है, जबकि सनी देओल, अक्षय खन्ना, रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित अपनी दूसरी पारी में फिल्मों और ओटीटी पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 16, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:22 AM IST
गोविंदा की वापसी ऐलान, ये सुपरस्टार्स भी दूसरी पारी में बिखेर रहे हैं जलवा; बॉलीवुड में फिर लौट रहा है 90s का जादू
Image Credit: 90s का दौर फिर होगा हिट!

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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