/गोविंदा की वापसी ऐलान, ये सुपरस्टार्स भी दूसरी पारी में बिखेर रहे हैं जलवा; बॉलीवुड में फिर लौट रहा है 90s का जादू

90s Superstar Comeback: बॉलीवुड में 90 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार थे, जो इंडस्ट्री पर राज किया करते थे. गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग, सनी देओल का दमदार एक्शन, माधुरी दीक्षित का शानदार डांस, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन का शानदार स्टारडम दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाता था. धीरे-धीरे समय के साथ नई पीढ़ी के सितारों ने इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई, लेकिन फिर भी 90 के दशक के सितारों ने हार नहीं मानी और पर्दे पर अपनी दूसरी धमाकेदार वापसी की, जिसका उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार था.
हाल ही में बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' उर्फ गोविंदा ने अपने कमबैक का ऐलान कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. लंबे समय से बड़े पर्दे से दूरी बनाए चुके गोविंदा अब सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर तहलका मचाने को तैयार हैं. उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने कमबैक का आधिकारिक ऐलान किया है. गोविंदा के फैंस को जानकर हैरानी होगी कि वो एक नहीं, बल्कि तीन फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर कमबैक कर रहे हैं.
एक्टर गोविंदा बड़े पर्दे पर अपनी तीन दमदार फिल्में लेकर आ रहे हैं, जिनमें 'रूपा', 'दुनियादारी' और 'पिंकी डार्लिंग' शामिल हैं. एक्टर ने भले ही लंबे समय से कोई फिल्म नहीं की हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी कायम है. फैंस उन्हें फिल्मों में देखने के लिए काफी बेकरार हैं. सोशल मीडिया पर गोविंदा के डांस, डायलॉग और फिल्मों के क्लिप्स अक्सर वायरल होते रहते हैं. आइए, ऐसे में 90 के दशक के उन सितारों के नाम पर नजर डालते हैं, जो पर्दे पर अपनी दूसरी पारी में जलवा बिखेर रहे हैं.