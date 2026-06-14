Tina Ahuja on Working With Sunita Ahuja: 90 के दशक के फेमस एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं. आए दिन गोविंदा का कोई न कोई बयान वायरल हो जाता है, तो कभी परिवार से जुड़ी कोई खबर सामने आ जाती है. कुछ वक्त पहले गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक्टर को लेकर कई खुलासे किए थे. अब इसी बीच गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना आहूजा का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है.
गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना आहूजा एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में टीना आहूजा ने 'जूम' को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी, लेकिन मां को लेकर जो कहा, उसने हर किसी का ध्यान खींच लिया.
जब एक्ट्रेस टीना आहूजा से पूछा गया कि अपनी मां सुनीता के साथ कुकिंग रियलिटी शो करना उनके लिए कितना आसान था, तो इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मां के साथ शो करना बिल्कुल आसान नहीं था. ऐसा कुछ नहीं था. सबसे मुश्किल बात ये थी कि मुझे तो कुकिंग का "C" भी नहीं आता और मेरे जैसे इंसान के लिए, जो ज्यादातर कैमरे के पीछे काम करता है, अचानक कैमरे के सामने आना भी एक बड़ा शॉक था.'
टीना आहूजा ने 'मां है ना' शो के ऑफर को लेकर कहा, 'क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी मां के साथ ऐसा शो करूंगी. ये शो मैंने सिर्फ अपनी मां और नीति-प्रीति की वजह से किया है.' वहीं, जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि नीति सिमोस और प्रीति सिमोस ने इस सीरीज को प्रोड्यूस किया है, जो 12 जून को रिलीज हुई थी.
इसके अलावा टीना आहूजा ने शिल्पा शेट्टी को 'नेकदिल इंसान' बताया. जब टीना से शिल्पा शेट्टी के शो होस्ट करने के बारे में पूछा गया, तो एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने 'धड़कन' एक्ट्रेस को कभी जज नहीं किया. टीना ने बताया, 'मैंने शिल्पा जी के साथ कैमरे के पीछे काम किया है और डैड (गोविंदा) के साथ भी, जब उन्होंने उनके साथ प्रोजेक्ट्स किए थे. मैं जानती हूं कि वह बहुत दयालु और प्यारी इंसान हैं. आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि किसी का स्वभाव इतना दयालु और प्यार भरा हो. तो ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें जज कर रही थी. वह जैसी हैं, वैसी ही थीं. वह बहुत प्यारी और दयालु इंसान हैं. मुझे लगता है कि उन्हें भी मजा आ रहा था, क्योंकि सब इतना बुरा खाना बना रहे थे (हंसते हुए). उनके लिए भी यह एक मजेदार अनुभव था.'
सुनीता और टीना आहूजा की केमिस्ट्री उनके बेबाक अंदाज और जबरदस्त एनर्जी की वजह से खास है. उम्मीद है कि दर्शकों को उनका यह अंदाज पसंद आएगा, जिससे कुकिंग रियलिटी शो में उनकी मौजूदगी न सिर्फ मजेदार, बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ाव पैदा करने वाली होगी. उनके असल जिंदगी के रिश्ते और मजेदार केमिस्ट्री का मेल शो देखने के अनुभव को और बेहतर बनाएगा.