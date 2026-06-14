इसके अलावा टीना आहूजा ने शिल्पा शेट्टी को 'नेकदिल इंसान' बताया. जब टीना से शिल्पा शेट्टी के शो होस्ट करने के बारे में पूछा गया, तो एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने 'धड़कन' एक्ट्रेस को कभी जज नहीं किया. टीना ने बताया, 'मैंने शिल्पा जी के साथ कैमरे के पीछे काम किया है और डैड (गोविंदा) के साथ भी, जब उन्होंने उनके साथ प्रोजेक्ट्स किए थे. मैं जानती हूं कि वह बहुत दयालु और प्यारी इंसान हैं. आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि किसी का स्वभाव इतना दयालु और प्यार भरा हो. तो ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें जज कर रही थी. वह जैसी हैं, वैसी ही थीं. वह बहुत प्यारी और दयालु इंसान हैं. मुझे लगता है कि उन्हें भी मजा आ रहा था, क्योंकि सब इतना बुरा खाना बना रहे थे (हंसते हुए). उनके लिए भी यह एक मजेदार अनुभव था.'