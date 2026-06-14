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'मुझे तो कुकिंग का C भी नहीं आता', मां सुनीता आहूजा संग शो पर बोलीं गोविंदा की बेटी टीना- 'उनके साथ काम करना...'

Tina Ahuja on Working With Sunita Ahuja: बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना आहूजा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने मां सुनीता आहूजा के साथ काम करने के अपने अनुभव को शेयर किया. टीना ने बताया, 'मां के साथ शो करना बिल्कुल आसान नहीं था.'

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 14, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:49 AM IST
'मुझे तो कुकिंग का C भी नहीं आता', मां सुनीता आहूजा संग शो पर बोलीं गोविंदा की बेटी टीना- 'उनके साथ काम करना...'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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