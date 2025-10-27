Advertisement
18 साल बाद सलमान के साथ काम कर सकते हैं गोविंदा? शुरू की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग

Govinda Joins Battle Of Galwan: 18 साल बाद ‘पार्टनर’ एक बार फिर साथ आ रहे हैं. दरअसल, सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म में अब ‘बैटल ऑफ गलवान’ में गोविंदा भी नजर आएंगे.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:11 PM IST
बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. उनकी आखिरी फिल्म 2006 में आई थी, और अब 2025 में वह सलमान खान के साथ एक नई फिल्म में नजर आएंगे. खबर है कि यह एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म होगी, जिसे सलमान की प्रोडक्शन कंपनी बना रही है. गोविंदा के फैंस बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि उनकी जोड़ी सलमान के साथ पहले पार्टनर जैसी हिट फिल्म में धमाल मचा चुकी है.

यह होगी फिल्म की कहानी

इन चर्चाओं के बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि गोविंदा ने ‘बैटल ऑफ गलवां’ की शूटिंग भी शुरू कर दी है. ‘बैटल ऑफ गलवां’ अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित है. यह फिल्म भारत और चीन के बीच 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है, जो समुद्र तल से 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बिना एक भी गोली चलाए लड़ा गया था. सलमान के अलावा फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी.

पुरानी है सलमान और गोविंदा की दोस्ती

सलमान और गोविंदा दशकों से दोस्त हैं, उनकी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई थी. गोविंदा अक्सर सलमान को अपने करियर को खराब दौर में फिर से पटरी पर लाने का श्रेय देते हैं. सलमान और गोविंदा आखिरी बार ‘पार्टनर’ फिल्म में नजर आए थे. दोनों इसके अलावा ‘सलाम-ए-इश्क’ में भी साथ में काम कर चुके हैं.

सलमान खान और गोविंदा साथ आते हैं तो वो पूरी तरह बॉलीवुड का जादू बन जाते हैं. ‘पार्टनर’ में दोनों की केमिस्ट्री आज भी यादगार है, जिसने फैंस को हंसी और मस्ती से भरे अनगिनत पल दिए थे. अब सलमान और गोविंदा के रीयूनियन की खबर से फैंस का एक्साइटमेंट चरम पर है. सोशल मीडिया पर लोग ‘पार्टनर’ के पुराने क्लिप्स शेयर कर रहे हैं और अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये दोनों ‘पार्टनर 2’ के लिए फिर साथ आ रहे हैं. भले ही अभी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन इन दो पावरहाउस एक्टर्स का फिर से साथ आना फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है. तो बताइए, क्या आप फिर से इस लीजेंडरी जोड़ी का धमाका देखने के लिए तैयार हैं?

 

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

