'पति थर्ड पार्टी...', सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर कसा तंज, बोली- 'इन्हें गोली मारनी...'

Sunita Ahuja On Govinda: फेमस टीवी शो लाफ्टर शेफ्स के हाल ही में आए लेटेस्ट एपिसोड में सुनीता आहूजा ने अपनी बेबाक बातों से खूब सुर्खियां बटोरीं. इस दौरान उन्होंने अपने पति गोविंदा को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. शो में बातचीत के दौरान सुनीता ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और रिश्तों पर टिप्पणी करते हुए तीखा अंदाज अपनाया. दरअसल, शो में हल्के-फुल्के मजाक के बीच जब रिश्तों और ‘थर्ड पार्टी’ की बात छिड़ी, तो सुनीता आहूजा ने बिना झिझक कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने पड़ते हैं. उन्होंने मजाकिया लेकिन चुभते अंदाज में कहा कि 'इन लोगों को गोली मारनी पड़ती है.' उनका यह बयान सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े, लेकिन इसके पीछे छिपा तंज साफ नजर आया.

दोनों की पर्सनल लाइफ पर की चर्चा

सुनीता का यह कमेंट कहीं न कहीं उनके और गोविंदा के रिश्ते को लेकर बीते समय में उठे सवालों से भी जुड़ा माना जा रहा है. पिछले कुछ समय से दोनों की पर्सनल लाइफ चर्चा में रही है, जहां सुनीता ने कई इंटरव्यू में कथित अफेयर और रिश्तों में आई दूरी को लेकर खुलकर बात की है. लाफ्टर शेफ्स के इस एपिसोड में सुनीता का अंदाज पूरी तरह बेबाक और मजेदार रहा. उन्होंने सिर्फ गोविंदा ही नहीं, बल्कि शो के अन्य कंटेस्टेंट्स पर भी चुटकी ली. खास बात यह रही कि उन्होंने ‘थर्ड पार्टी’ के मुद्दे को हंसी-मजाक में उठाते हुए एक मजबूत संदेश भी दे दिया कि रिश्तों में भरोसा सबसे जरूरी होता है.

इससे पहले भी सुनीता आहूजा कई बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं. कभी उन्होंने गोविंदा के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की, तो कभी अफेयर की खबरों पर तंज कसा. यही वजह है कि उनका हर बयान तेजी से वायरल हो जाता है.

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बॉलीवुड के फेमस कपल्स में से एक

गौरतलब है कि गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को कई दशक हो चुके हैं और दोनों बॉलीवुड के चर्चित कपल्स में गिने जाते हैं. हालांकि, उनके रिश्ते को लेकर समय-समय पर कई तरह की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन दोनों ने हमेशा अपने तरीके से इन पर प्रतिक्रिया दी है.

अब लाफ्टर शेफ्स में सुनीता का यह बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर भी लोग उनके इस बेबाक अंदाज को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं-कुछ इसे मजाकिया बता रहे हैं, तो कुछ इसे सीधा तंज मान रहे हैं.