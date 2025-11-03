गोविंदा के अफेयर पर पत्नी सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी, बोली- 'मैंने भी सुना....लेकिन जब तक अपनी आंखों से न देख लूं...'

Sunita Ahuja On Govinda Alleged Affair: बॉलीवुड इंडस्ट्री का फेमस कपल गोविंदा और पत्नी सुनीता आहूजा काफी लंबे समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में बने हुए है. कुछ वक्त पहले ऐसी अफवाह आई कि गोविंदा का मराठी एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. इन अफवाहों पर अब सुनीता आहूजा ने चुप्पी तोड़ी है.
Sunita Ahuja On Govinda Alleged Affair: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोविंदा लंबे समय से किसी मराठी एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं. हालांकि इन बातों की सच्चाई पर अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है. हालांकि अब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और साफ कहा कि जब तक वो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख लेतीं, तब तक किसी बात पर उन्हें यकीन नहीं होगा.
गोविंदा के अफेयर पर पत्नी सुनीता ने तोड़ी चुप्पी
हाल ही में पारस एस छाबड़ा के साथ उनके आबरा का डाबरा शो पर पॉडकास्ट के दौरान सुनीता आहूजा से गोविंदा के अफवाह वाले अफेयर्स के बारे में पूछा गया. उन्होंने कहा कि 'मैंने 10 बार बोला मीडिया को कि सुना मैंने भी है, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, या गोविंदा को रंगे हाथ न पकड़ लूं, मैं कुछ नहीं कर सकती. जो भी अफेयर है, मैं सुन रही हूं कि कोई मराठी एक्ट्रेस है. ये सब करने की ये उम्र नहीं होती है. अब गोविंदा को सोचना चाहिए अपनी बेटी को सेटल करने के बारे में और यश का करियर बनाने पर. लेकिन ये सब अफवाह तो मैं भी सुन रही हैं.'
'मैं झूठ नहीं बोलती...बेधड़क बोलूंगी'
सुनीता आहूजा ने आगे कहा कि 'मैंने हजार बार बोला कि जब तक मैं मुंह न खोलूं आप लोग किसी चीज पर यकीन मत करिए. मैंने मीडिया को ये भी बोला है कि मैं जब बोलूंगी सच बोलूंगी, मैं झूठ नहीं बोलती हूं और मैं बेधड़क बोलूंगी, मैं छुपाउंगी नहीं. मेरा पति है तो क्या, मैं क्यों छुपाऊं. अगर बोलना है तो मैं मुंह पर बोल दूंगी.'
'40 साल की बीवी होनी चाहिए या X...'
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने आगे बताया कि 'जब उन्हें कुछ बताना होगा तो वो खुद मीडिया से बात कर लेंगी. मैं मीडिया को खुद बुला कर बोल दूंगी कि हां ऐसा है, आप बताओ सही है कि नहीं है. मैं गोविंदा के फैंस से भी पूछूंगी कि अगर गोविंदा ने ऐसा किया है तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या नहीं. 40 साल की बीवी होनी चाहिए या कोई XYZ. मैं भी देखूंगी की फैंस मेरी साइड लेते हैं या गोविंदा की.'
