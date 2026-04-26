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Hindi Newsबॉलीवुडमुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए, पति नहीं- सुनीता आहूजा का चौंकाने वाला बयान, बोलीं- ‘अब छोड़ भी नहीं सकती’

'मुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए, पति नहीं'- सुनीता आहूजा का चौंकाने वाला बयान, बोलीं- ‘अब छोड़ भी नहीं सकती’

Sunita Ahuja on Govinda: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि 'गोविंदा एक बेटे और पिता के तौर पर बहुत अच्छे रहे, लेकिन पति के रूप में...'  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 26, 2026, 04:23 PM IST
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गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को बड़ा खुलासा
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को बड़ा खुलासा

Sunita Ahuja on Govinda: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. सुनीता ने अपने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था, जिसके बाद गोविंदा ने एएनआई से बात करते हुए उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था. अब हाल ही में एक्टर की पत्नी ने फिर एक बार इंटरव्यू दिया, जिसमें सुनीता ने कहा कि गोविंदा एक बेटे और पिता के रूप में बहुत अच्छे रहे, लेकिन पति के तौर पर वे उतने अच्छे नहीं थे.

'जब अपने पति पर भरोसा...'

हाल ही में सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें गोविंदा की फैन फॉलोइंग और फीमेल अटेंशन से जलन होती थी, तो इस पर सुनीता आहूजा ने जवाब दिया कि जब आपको अपने पति पर भरोसा है, तो ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा, 'जब आपको अपने पति पर भरोसा होता है, तो अगर कोई हीरो है और आप उसके अफेयर के बारे में सुनते हैं, तो उस समय यानी 90 के दशक में यह काफी नॉर्मल माना जाता था. मैं आज के समय की बात नहीं कर रही हूं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सुनीता आहूजा ने आगे कहा, 'जो लोग गॉसिप करते हैं, वे सब सोशल मीडिया पर ही करते हैं. वे बकवास बातें करते हैं. हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें देखना है कि हमारे घर में क्या चल रहा है. जब तक गोविंदा की मां जिंदा थीं, तब तक वह बहुत अच्छे थे. उनके बाद भी वह अच्छे ही रहे हैं.'

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'एक बेटे के तौर पर गोविंदा बहुत अच्छे..'

सुनीता आहूजा ने आगे शादी को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि गोविंदा एक बेटे और पिता के तौर पर तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन एक पति के तौर पर उतने अच्छे साबित नहीं हुए. उन्होंने कहा, 'मैं यह बात फिर से कहूंगी. गोविंदा एक अच्छे बेटे और भाई हैं, लेकिन एक पति के तौर पर मुझे उनसे जो उम्मीदें थीं... मुझे पार्टियों में जाना, डिनर पर जाना और छुट्टियों पर जाना बहुत पसंद है, लेकिन गोविंदा अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि उन्होंने कभी इन चीजों का मजा ही नहीं लिया. वह अब 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं जी.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए..पति नहीं'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है कि आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आपने जिंदगी में देखा ही क्या है? कुछ नहीं. मैं हमेशा कहती हूं कि मुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए, पति नहीं. अब इस बात का पछतावा करने का भी कोई मतलब नहीं है. अब मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकती. अब तो हमारी शादी को 40 साल हो गए हैं. इस बारे में सोचना भी एक गुनाह होगा.'

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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