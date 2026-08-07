मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुए भर्ती, कोलकाता में हुई सर्जरी, जानें अब कैसी है 'डिस्को डांसर' की हालत?

Mithun Chakraborty Hospitalised: बॉलीवुड के 'डिस्को डांसर' और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल में भर्ती हैं, हाल ही में उनकी सर्जरी हुई है. जिसके बाद बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी हॉस्पिटल में एक्टर का हालचाल लेने पहुंचे और फिर बाद में उन्होंने मीडिया को एक्टर का हेल्थ अपडेट भी दिया.
दरअसल, एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गुरुवार को उनका एक सफल ऑपरेशन किया गया, जिसमें उनके शरीर में पहले से लगी एक मेटल प्लेट को हटाया गया. यह प्लेट किसी पिछली दुर्घटना के बाद उनके शरीर में लगाई गई थी.
सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती की स्थिति अब स्थिर है. वहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उन्होंने अस्पताल जाकर एक्टर से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना. मुख्यमंत्री ने उनके जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है.
अस्पताल में एक्टर से मिलने कई जाने-माने लोग पहुंचे, जिनमें सुवेंदु अधिकारी प्रमुख थे. यह दूसरी बार है जब अधिकारी ने मिथुन चक्रवर्ती के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उनसे मुलाकात की है. इससे पहले 2024 में एक्टर के हाथ की ऑर्थोपेडिक सर्जरी के समय भी वे उनसे मिलने गए थे. गौरतलब है कि मिथुन चक्रवर्ती ने 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए एक्टिव रहकर प्रचार किया था.
मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी करियर पांच दशकों से अधिक का है, जिसमें उन्होंने लगभग 350 फिल्मों में काम किया है. उन्होंने 1976 में मृणाल सेन की फिल्म 'मृगया' से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला था. हालांकि, उन्हें असली पहचान और फेम साल 1982 की सुपरहिट फिल्म 'डिस्को डांसर' से मिली.
अपनी तबीयत ठीक होने के बाद, मिथुन चक्रवर्ती जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे. उनके पास फिलहाल दो बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, सनी देओल स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947' और रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जेलर 2'. फैंस उनके जल्द ठीक होने और पर्दे पर वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.