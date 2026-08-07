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मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुए भर्ती, कोलकाता में हुई सर्जरी, जानें अब कैसी है 'डिस्को डांसर' की हालत?

Mithun Chakraborty Hospitalised: बॉलीवुड दिग्गज और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका एक छोटा-सा ऑपरेशन हुआ है. उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलने पहुंच गए.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 07, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:48 PM IST
मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुए भर्ती, कोलकाता में हुई सर्जरी, जानें अब कैसी है 'डिस्को डांसर' की हालत?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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