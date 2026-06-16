29 साल पहले एक आइकॉनिक फिल्म आई थी, 'दिल तो पागल है'. इसमें करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान लीड रोल में थे. अब इस मूवी को लेकर करिश्मा ने बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि कई अभिनेत्रियों ने माधुरी की वजह से इस मूवी में सेकेंड लीड रोल ठुकरा दिया था.
दरअसल, हाल ही में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में करिश्मा कपूर ने बताया कि दिल तो पागल है फिल्म की कास्टिंग को लेकर खुलकर बात की है.
उन्होंने कहा, 'इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस ऐसी थीं, जो माधुरी दीक्षित के साथ स्क्रीन पर डांस करने से डर रहीं थी, क्योंकि माधुरी अपने शानदार डांस के लिए जानी जाती थीं और फिल्म में उनके साथ डांस फेस ऑफ होना था. जब दिल तो पागल है बन रही थी, तो कोई भी एक्ट्रेस माधुरी के अपोजिट रोल करने से साफ मना कर दिया था. कोई भी उनके साथ डांस नहीं करना चाहता था और न ही डांस के मामले में उनसे मुकाबला करना चाहता था.'
करिश्मा ने अपने किरदार निशा को लेकर भी बात की और कहा, 'मुझे लगता है सिनेमा बदला है निशा के करिदार के साथ. वह हिरोइन थीं, लेकिन कन्वेन्शनल वाली नहीं. वह ऐसी हिरोइन थीं जिसे हीरो प्यार नहीं करता. वह उसे रिजेक्ट करता है और दर्शकों को उसका दर्द दिखा है. मुझे यह काफी अलग और चैलेंजिंग लगा है. यहां तक कि आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं यह सोचकर क्योंकि नॉर्मली हीरो, हिरोइन से प्यार करता है, लेकिन यहां लड़की सोचती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इस लड़के को प्यार करती हूं. वो इमोशनल जर्नी काफी स्पेशल थी.'
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि निशा के किरदार के साथ सिनेमा बदल गया. वह एक हीरोइन तो थी, लेकिन आम हीरोइन जैसी नहीं. वह ऐसी लड़की थी जिससे हीरो प्यार नहीं करता था. वह उसे ठुकरा रहा था, और दर्शक सच में उसका दर्द महसूस कर सकते थे." एक्ट्रेस ने बताया कि इसी इमोशनल गहराई ने उन्हें इस रोल की ओर खींचा और किरदार को यादगार बना दिया. उन्होंने कहा, 'मुझे यह बहुत अलग और चुनौतीपूर्ण लगा. आज भी, इसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि आम तौर पर हीरो को हीरोइन से प्यार होना चाहिए. यहां एक लड़की थी जो सोच रही थी, 'मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इस लड़के से इतना प्यार करती हूं.' वह इमोशनल सफ़र बहुत खास था."
वैसे हाल ही में माधुरी और करिश्मा ने साथ में दिल तो पागल है मोमेंट रीक्रिएट किया है इंडियाज बेस्ट डांसर 5 में. करिश्मा इस शो को जहां जज कर रही हैं, वहीं माधुरी शो में अपनी फिल्म मां बहन को प्रमोट करने गई थीं.
फिलहाल दोनों के प्रोजेक्ट की बात करें तो करिश्मा ने ब्राउन में एंग्लो इंडियन डिटेक्टिव का किरदार निभाया है जो कोलकाता पुलिस फोर्स में काम करती हैं और एक टीनेजर के मर्डर के केस को इन्वेस्टिगेट करती हैं. हालांकि इस बीच वह पर्सनल ट्रॉमा से भी जूझ रही होती हैं.