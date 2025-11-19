‘मार डाला’ अंदाज में लौटीं माधुरी दीक्षित, ‘मिसेज देशपांडे’ से एक्ट्रेस का पहला लुक आउट, हर एक एक्सप्रेशन भी फैंस हार बैठे दिल

Madhuri Dixit: बॉलीवुड इंडस्ट्री की धक-धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित के लाखों दीवाने है. उनकी खूबसूरती और अदाओं पर हर कोई दिल हार बैठता है. ऐसे में अब एक्ट्रेस फैंस को 'साइको किलर' बनकर डराने के लिए तैयार है. माधुरी दीक्षित जल्द ही साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज 'मिसेज देशपांडे' में नजर आने वाली है. इस सीरीज से माधुरी का पहला लुक भी फैंस के लिए रिलीज कर दिया गया है.

20 सेकंड का धांसू टीजर

इस वीडियो में माधुरी दीक्षित के दो चेहरे देखने को मिल रहे हैं. 'मिसेज देशपांडे' सीरीज का 20 सेकंड का टीजर रिलीज किया गया है. जिसमें सस्पेंस म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है. सस्पेंस म्यूजिक के साथ माधुरी शीशे के सामने बैठकर खुद को संवारती नजर आ रही है, लेकिन तभी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन सब कुछ बदल जाते हैं और वे कैदी के रूप में सामने आती हैं.

साइको किलर के किरदार में माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित की इस सीरीज के टीजर को जियो प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है और यह जियो प्लस हॉटस्टार की ही रियल सीरीज है. इस सीरीज की खास बात ये है कि 'मिसेज देशपांडे' में माधुरी एक साइको किलर के किरदार में नजर आएंगी. यह रोल माधुरी दीक्षित के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा क्योंकि अब तक फिल्मों में धक-धक गर्ल ने रोमांटिक और कॉमेडी किरदार ही निभाए है.

'मिसेज देशपांडे' सीरीज की कहानी

हालांकि माधुरी दीक्षित को साल 2022 में आई सीरीज 'द फेम गेम' में नेगेटिव रोल में देखा गया था, लेकिन इस बार 'मिसेज देशपांडे' सीरीज से माधुरी हर किसी के दिल में एक छाप छोड़ने वाली हैं. मिसेज देशपांडे सीरीज का निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया है. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिसेज देशपांडे सीरीज की कहानी एक प्रांसीसी सीरीज से प्रेरित है, जिसमें पुलिस साइको किलर्स को पकड़ने के लिए दूसरे साइको किलर को हायर करती है, जिससे वे उनकी मानसिकता को समझ कर उन्हें पकड़ सकें. वहीं माना जा रहा है कि इस सीरीज में माधुरी दीक्षित एक साइको किलर बनी हैं, जो अपनी मानसिकता के बलबूते पर पुलिस की मदद करती हैं.