Advertisement
trendingNow13036261
Hindi Newsबॉलीवुड90s टॉप एक्ट्रेस का फ्लाइट में बुरा हाल, खाना खाने के बाद हुईं बेहोश, नहीं मिली कोई मदद, सोशल मीडया पर निकाला गुस्सा

90s टॉप एक्ट्रेस का फ्लाइट में बुरा हाल, खाना खाने के बाद हुईं बेहोश, नहीं मिली कोई मदद, सोशल मीडया पर निकाला गुस्सा

90s टॉप हसीना नीलम कोठारी के साथ फ्लाइट में ऐसा बुरा बर्ताव हुआ जिसका खुलासा एक्ट्रेस ने एक्स पर किया है. नीलम ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और इस बुरे बर्ताव की जांच करने की मांग की है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 10, 2025, 05:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नीलम कोठारी
नीलम कोठारी

Neelam Kothari Horrible Incident: जहां एक ओर इंडिगो फ्लाइट के कैंसिलेशन को लेकर लोग परेशान हैं तो वहीं हिंदी सिनेमाजगत की 90s की टॉप एक्ट्रेस नीलम कोठारी के साथ कांड हो गया. एक्ट्रेस हाल ही में टोरंटो से फ्लाइट लेकर मुंबई आ रही थीं. लेकिन, इस दौरान उनके साथ खतरनाक हादसा हुआ, बावजूद इसके उन्हें फ्लाइट स्टॉफ की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली. इसे लेकर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई. जिसके बाद लोग उनके इस पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं और इस लापरवाही का जवाब मांग रहे हैं.

खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत
नीलम ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जो मिनटों में वायरल हो गया. एक्ट्रेस ने लिखा- 'डियर एतिहाद, टोरंटो से मुंबई की मेरी हाल की फ्लाइट में मेरे साथ जो बर्ताव हुआ वो काफी निराशाजनक था. फ्लाइट 9 घंटे लेट थी. उसके बाद फ्लाइट में जो खाना मिला उसे खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई. मैं बेहोश हो गई.' 

 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

नहीं लिया मेरा हाल चाल
'जिसके बाद एक को-पैसेंजर ने मुझे मेरी सीट तक पहुंचाया. लेकिन, आपकी फ्लाइट की क्रू मेंबर ने तो कोई फॉलोअप लिया और ना ही मेरा हाल जानने की कोशिश की. मैंने कस्टमर सर्विस से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. ये लापरवाही मुझे एक्सेप्ट नहीं है. इस मामले पर तुरंत ध्यान दें.'

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neelam (@neelamkotharisoni)

 

दिलीप कुमार की वो फिल्म, जिसका 68 साल पुराना प्यार और टकरार वाला रोमांटिक सहाबहार गाना, जो आज भी बना हुआ है नंबर 1

लोग कर रहे कमेंट
नीलम के इस पोस्ट पर लोगों के मिक्स कमेंट आ रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि अगर ये आपके साथ ना हुआ होता तो आप इस तरह का पोस्ट करती ही नहीं. वहीं कुछ लोग एक्ट्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं. नीलम की बात करें तो वो 30 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं. ये 1980 से 90 के दशक में काफी पॉपुलर रहीं. इन्होंने 1984 में 'जवानी' मूवी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद 'इल्जाम', 'लव 86','खुदगर्ज', 'दो कैदी', 'हत्या' और 'हम साथ साथ है' फिल्म में काम किया. नीलम लंबे वक्त से फिल्मों से दूर है. जिसके बाद एक्ट्रेस ज्वेलरी का बिजनेसशुरू किया और हाल ही में 'फैबुलेस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में दिखीं. 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

neelam kothari

Trending news

'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
ED
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
shopping malls turn into Ghost Malls
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
Deepawali
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल