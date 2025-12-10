90s टॉप एक्ट्रेस का फ्लाइट में बुरा हाल, खाना खाने के बाद हुईं बेहोश, नहीं मिली कोई मदद, सोशल मीडया पर निकाला गुस्सा

90s टॉप हसीना नीलम कोठारी के साथ फ्लाइट में ऐसा बुरा बर्ताव हुआ जिसका खुलासा एक्ट्रेस ने एक्स पर किया है. नीलम ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और इस बुरे बर्ताव की जांच करने की मांग की है.
Neelam Kothari Horrible Incident: जहां एक ओर इंडिगो फ्लाइट के कैंसिलेशन को लेकर लोग परेशान हैं तो वहीं हिंदी सिनेमाजगत की 90s की टॉप एक्ट्रेस नीलम कोठारी के साथ कांड हो गया. एक्ट्रेस हाल ही में टोरंटो से फ्लाइट लेकर मुंबई आ रही थीं. लेकिन, इस दौरान उनके साथ खतरनाक हादसा हुआ, बावजूद इसके उन्हें फ्लाइट स्टॉफ की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली. इसे लेकर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई. जिसके बाद लोग उनके इस पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं और इस लापरवाही का जवाब मांग रहे हैं.
खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत
नीलम ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जो मिनटों में वायरल हो गया. एक्ट्रेस ने लिखा- 'डियर एतिहाद, टोरंटो से मुंबई की मेरी हाल की फ्लाइट में मेरे साथ जो बर्ताव हुआ वो काफी निराशाजनक था. फ्लाइट 9 घंटे लेट थी. उसके बाद फ्लाइट में जो खाना मिला उसे खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई. मैं बेहोश हो गई.'
नहीं लिया मेरा हाल चाल
'जिसके बाद एक को-पैसेंजर ने मुझे मेरी सीट तक पहुंचाया. लेकिन, आपकी फ्लाइट की क्रू मेंबर ने तो कोई फॉलोअप लिया और ना ही मेरा हाल जानने की कोशिश की. मैंने कस्टमर सर्विस से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. ये लापरवाही मुझे एक्सेप्ट नहीं है. इस मामले पर तुरंत ध्यान दें.'
लोग कर रहे कमेंट
नीलम के इस पोस्ट पर लोगों के मिक्स कमेंट आ रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि अगर ये आपके साथ ना हुआ होता तो आप इस तरह का पोस्ट करती ही नहीं. वहीं कुछ लोग एक्ट्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं. नीलम की बात करें तो वो 30 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं. ये 1980 से 90 के दशक में काफी पॉपुलर रहीं. इन्होंने 1984 में 'जवानी' मूवी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद 'इल्जाम', 'लव 86','खुदगर्ज', 'दो कैदी', 'हत्या' और 'हम साथ साथ है' फिल्म में काम किया. नीलम लंबे वक्त से फिल्मों से दूर है. जिसके बाद एक्ट्रेस ज्वेलरी का बिजनेसशुरू किया और हाल ही में 'फैबुलेस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में दिखीं.
