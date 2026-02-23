Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड90s की ये हसीना, 11 साल शादी में रहकर लिया था तलाक, जवानी में पिता संग किया लिपलॉक, पहचाना?

90s की ये हसीना, 11 साल शादी में रहकर लिया था तलाक, जवानी में पिता संग किया लिपलॉक, पहचाना?

Pooja Bhatt: बॉलीवुड में अक्सर सितारों की पहचान उनके रिश्तों से जुड़ जाती है, लेकिन एकट्रेस पूजा भट्ट ने हमेशा से अपनी अलग राह चुनी. महेश भट्ट की बेटी होने के बावजूद उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई.उनका मानना है कि खुशी और आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी हैं.

 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 23, 2026, 11:40 PM IST
90s हसीना पूजा भट्ट
90s हसीना पूजा भट्ट

Pooja Bhatt: बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने बेहद कम समय में फिल्मी दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है. लेकिन उनकी लाइफ केवल फिल्मी सफर तर ही सीमित नहीं रही. अपनी पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और अपनी जिंदगी में सभी फैसले खुद लिए. उनका साफ कहना है कि वह अपनी जिंदगी उसी तरह जीना चाहती हैं, जैसे वह चाहें बिना किसी दबाव या सामाजिक अपेक्षाओं के.

17 साल में रखा एक्टिंग की दुनिया में कदम
24 फरवरी 1972 को जन्मीं पूजा भट्ट फिल्मों, विवादों और परिवार के कारण काफी सुर्खियों में रहीं. महेश भट्ट की बेटी होने के बावजूद उन्होंने खुद की अलग पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की. उनकी जिंदगी में कई मोड़ आए, जहां उन्होंने अपने फैसले खुद लिए. पूजा ने 17 साल की उम्र में फिल्म 'डैडी' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में काम किया, जिनमें 'दिल है कि मानता नहीं', 'सड़क', 'जख्म', और 'सनम तेरी कसम' जैसी फिल्में शामिल हैं. अपने पेशेवर जीवन से अलग वह निजी जीवन को लेकर भी चर्चाओं में रहती हैं.

जवानी में पिता संग किया लिपलॉक
जब पूजा भट्ट का करियर अच्छा चल रहा था, उसी दौरान उनका एक फोटोशूट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ था. इस फोटो में पूजा अपने पिता महेश भट्ट के साथ किस करती नजर आ रही थीं. इस फोटोशूट की काफी ज्यादा आलोचना हुई थी और महेश-पूजा लोगों के निशाने पर आ गए थे.

शादी के 11 साल बाद लिया तलाक
पूजा ने साल 2003 में मनीष मखीजा से शादी की और 11 साल बाद दोनों ने तलाक का फैसला किया. इन सब को लेकर पूजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 'मैं अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को खुद तय करती हूं. चाहे करियर के फैसले हों या व्यक्तिगत रिश्ते, मैं हमेशा अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखती हूं. मेरा मानना है कि शादी एक खूबसूरत रिश्ते का हिस्सा हो सकती है, लेकिन जीवन की सफलता और खुशी के लिए अनिवार्य नहीं है. मेरी लाइफ शादी के बिना अधूरी नहीं है. जो चाहती हूं, मैं वही करती हूं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मेरे पति बुरे इंसान नहीं थे'
'बिग बॉस ओटीटी 2,' पूजा ने तलाक के दर्द को भी बयां किया और बताया कि तलाक लेने का फैसला पूरी तरह से उन्हीं का था. उन्होंने कहा कि 'मैं आगे शादी जारी नहीं रखना चाहती थी, इस कारण मैंने अलग होने का फैसला किया था. मैं हमेशा अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहती थी. यही वजह है कि मैंने अपने 10 से 11 साल के रिश्ते को नहीं बचाना चाहा. मेरे पति बुरे इंसान नहीं थे. मैंने सोचा कि इस शादी के साथ मैंने खुद को भी खो दिया है, जो कि मुझे मंजूर नहीं हो रहा था. मैं खुद को वापस पाना चाहती थी और तभी ये फैसला भी किया.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पूजा भट्ट ने एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन और प्रोडक्शन तक, हर क्षेत्र में अपनी मर्जी से कदम रखा. उन्होंने फिल्मों 'जिस्म', 'पाप', 'धोखा' और 'कजरारे' का निर्देशन और प्रोडक्शन किया. (एजेंसी)

