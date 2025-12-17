नए कानूनी पचड़े में फंसीं शिल्पा शेट्टी, बेंगलुरु पुलिस ने कसा शिकंजा, दर्ज हुए 8 लोगों के बयान, आखिरी क्या है ये नया मामला?

Shilpa Shetty: शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा का नाम किसी न किसी कानूनी पचड़े में सामने आ रहा है. हाल ही में अब एक नया मामला सामने आया, जो 90s की टॉप एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से जुड़ा है. इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने शिकायत दर्ज की है. चलिए बताते हैं आखिर ये नया माजरा क्या है?
FIR Against Shilpa Shetty Bastian: हाल ही में बेंगलुरु पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट ‘बास्टियन’ के खिलाफ FIR दर्ज की है. आरोप है कि रेस्टोरेंट तय समय से ज्यादा देर तक खुला रहा, जिसमें नियमों के खिलाफ देर रात पार्टी की गई. ये कार्रवाई पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए कर्नाटक पुलिस एक्ट की धारा 103 के तहत की है. चूंकि बास्टियन सेंट मार्क्स रोड पर स्थित है, इसलिए ये मामला क्यूबन पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन साफ तौर पर सामने आया है.
जानकारी के मुताबिक 11 दिसंबर की रात बास्टियन रेस्टोरेंट 1.30 बजे तक चालू रहा, जबकि तय समय इससे पहले बंद करने का था. इसी वजह से पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस का मानना है कि स्टाफ ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की. जांच के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि क्या इससे पहले भी इस तरह के उल्लंघन हुए हैं. फिलहाल, पुलिस ने रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है और पूछाताछ जारी है.
‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट पर दर्ज हुई FIR
बास्टियन रेस्टोरेंट के अलावा बेंगलुरु के रेजिडेंसी रोड पर स्थित ‘सॉर बेरी पब’ के खिलाफ भी इसी तरह का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि इस केस में अब तक 8 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें पब का स्टाफ भी शामिल है. पुलिस देर रात तक चलने वाली पार्टियों और शोर-शराबे को लेकर सख्त है. अधिकारियों का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों पर सख्ती जरूरी है. जांच अभी जारी है. ये FIR ऐसे समय में दर्ज हुई है, जब पहले से ही शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा कानूनी पचड़े में फंसे हैं.
पहले से ही धोखाधड़ी का मामला है दर्ज
कुछ समय पहले दोनों का नाम एक और विवाद में सामने आया था. मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने दोनों के खिलाफ 60.4 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. इस केस में एक अज्ञात शख्स को भी आरोपी बनाया गया है. मामला एक लोन और निवेश से जुड़े सौदे से संबंधित बताया जा रहा है. इस मामले में शिकायतकर्ता दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उन्हें 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया.
शिल्पा-राज ने खारिज किए आरोप
कोठारी के मुताबिक, उन्होंने 2015 से 2023 के बीच ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ के एक्सपेंशन के नाम पर पैसा लगाया था. आरोप है कि इस रकम का इस्तेमाल निजी खर्चों में किया गया. अब इस पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है और दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. हालांकि, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है. उनके वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, ‘ये एक पुराना लेन-देन है, जिसमें कंपनी को आर्थिक परेशानी हुई थी और मामला एनसीएलटी तक पहुंचा. इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता’.
