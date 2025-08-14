90s टॉप एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने शेयर की 31 साल पुरानी अनसीन फोटो, रजनीकांत संग देते दिखीं पोज

90s एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने सोशल मीडिया पर हम फिल्म की अनसीन फोटोज शेयर की है. इस फोटो को शेयर कर शिल्पा ने सोशल मीडिया पर रजनीकांत के लिए एक पोस्ट लिखा. जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.
Trending Photos
Shipla Shirodkar Rajinikanth: थलाइवा को फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे हो चुके हैं. बीते इतने साल में रजनीकांत ने अपने नाम वो रिकॉर्ड किए हैं जिसके सामने कई स्टार्स फेल हैं. ऐसे में 90s की पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है तो तेजी से वायरल हो रही है.
'हम' में साथ किया काम
शिल्पा ने रजनीकांत के साथ 'हम' में काम किया था. इस फिल्म में गोविंदा, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, और कादर खान जैसे सितारे थे. इसे मुकुल एस. आनंद ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म के सेट से ली गई एक फोटो शेयर करते हुए रजनीकांत की जर्नी को शिल्पा शिरोडकर ने सलाम किया है.
करियर की शुरुआत में किया काम
इंस्टाग्राम पर ये फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'मुझे अपने करियर की शुरुआत में ही रजनी सर के साथ काम करने का सौभाग्य मिला था, और मैं कहना चाहूंगी कि यह एक ऐसी याद है, जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी. रजनी सर, कड़ी मेहनत, अनुशासन और दयालुता के मूल्यों को मुझमें भरने के लिए आपका धन्यवाद, जो आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं. आप सचमुच मेरे और हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हैं.
आपके साथ काम करना सम्मान की बात
उन्होंने आगे लिखा- 'आपके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है. आप अपनी शैली और पर्दे पर अपने जादू से इंडस्ट्री पर राज करते हैं और हम आगे आने वाले समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करने पर बधाई. भारतीय सिनेमा आपके लिए धन्य है. आपको हमेशा प्यार, शिल्पा शिरोडकर.'
'ये फराह खान की सस्ती कॉपी है...' गोविंदा की बीवी नंबर 1 ने खोला यूट्यूब चैनल, आते ही हो गईं ट्रोल
कार का हुआ एक्सीटेंड
इससे पहले बुधवार को शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर बताया था कि उनकी कार को एक बस ने टक्कर मार दी थी. उन्होंने बस कंपनी पर इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार करने का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि उन्होंने मुंबई पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. एक्ट्रेस ने बस से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हुई अपनी कार की तस्वीरें भी शेयर की थीं. उन्होंने कहा था कि बस वाले सारी जिम्मेदारी ड्राइवर पर डाल रहे थे, जो सही नहीं है. उनके मुताबिक एक बेचारा ड्राइवर भला कितना कमाता होगा, इसलिए एक्ट्रेस ने बस कंपनी के खिलाफ एफआईआर करवाई थी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.