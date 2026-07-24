/90s की खूबसूरत एक्ट्रेस...जो कभी लुक्स की वजह से हुईं ट्रोल, फिर बनीं बॉक्स ऑफिस की क्वीन; खुद के दम पर खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य

90 के दशक में बॉलीवुड में कई हसीनाओं ने कदम रखा और अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. लेकिन आज हम आपको ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं, जिसने 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और उनके काम को हर किसी ने काफी पसंद किया.
हम यहां करिश्मा कपूर की बात कर रहे हैं. करिश्मा ने परिवार की नियम-परंपराओं को तोड़कर एक्टिंग को चुना था. आज करिश्मा की गिनती इंडस्ट्री की टॉप हसीनाओं में होती है. देखते ही देखते करिश्मा भी अपने दादा, पिता और चाचा की तरह बड़ी सुपरस्टार बन गईं. करिश्मा कपूर ने साल 1991 में फिल्म 'प्रेम कैदी' से डेब्यू किया. हालांकि, उस दौरान उनके लुक्स को लेकर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.
उस दौर में उनक हेयरस्टाइल, मेकअप, ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी काफी मजाक उड़ाया जाता था. लेकिन फिर करिश्मा कपूर ने 'दिल तो पागल है', 'हीरो नंबर 1', 'बीवी नंबर 1', 'हसीना मान जाएगी', 'साजन चले ससुराल', 'राजा बाबू' और 'कुली नंबर 1' जैसी हिट फिल्मों में काम किया है. इन फिल्मों ने ही उनके स्टारडम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. 90 के दशक में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट मानी जाती थी. उस वक्त दर्शक केवल कहानी या हीरो के लिए नहीं, बल्कि करिश्मा कपूर को देखने के लिए सिनेमाघरों में फिल्में देखने जाते थे.
करिश्मा कपूर को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था. करिश्मा के आज लाखों फैंस हैं लेकिन उनके फैंस को भी ये नहीं होगा कि एक्ट्रेस सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ी हैं.बावजूद इसके उन्होंने इंडस्ट्री पर लंबे समय तक राज किया है. उन्होंने बॉलीवुड सिनेमा में अपनी दमदार एक्टिंग और फैशन एक नया आयाम दिया और एक से एक हिट फिल्में दी हैं.
करिश्मा ने साल 2003 में दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से धूमधाम से शादी की थी और साल 2016 में दोनों अलग हो गए थे. संजय कपूर से करिश्मा को दो बच्चे समायरा और कियान हैं. वहीं साल 2025 में करिश्मा के एक्स हसबैंड संजय कपूर की मौत हो गई. गोल्फ खेलते हुए अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई.
बता दें कि साल 1997 में आई फिल्म 'दिल तो पागल है' में अपनी एक्टिंग से हर किसी को हैरान कर दिया था. इस फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी करिश्मा को मिला था. करिश्मा 90 के दशक की सबसे बड़ी और टैलेंटेड सुपरस्टार्स में से एक रही हैं. उनके हुस्न पर हर कोई फिदा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज करिश्मा 120 करोड़ की मालकिन हैं.