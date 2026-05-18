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Hindi Newsबॉलीवुड90s की स्टाइल आइकन...विंटेज लुक में शेयर की पोस्ट; जाहिर की अपनी अनोखी ख्वाहिश

90s की स्टाइल आइकन...विंटेज लुक में शेयर की पोस्ट; जाहिर की अपनी अनोखी ख्वाहिश

Pooja Bhatt Vintage Look: 90 के दशक में पूजा भट्ट को बेहद खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शामिल रही हैं. उस दौरान उन्होंने कई सारी फिल्में की और उन फिल्मों के गाने 90's के बेस्ट गानों में शामिल हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 18, 2026, 10:37 PM IST
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90s की स्टाइल आइकन...विंटेज लुक में शेयर की पोस्ट; जाहिर की अपनी अनोखी ख्वाहिश

एक्ट्रेस पूजा भट्ट अपनी बोल्ड और रियलिस्टिक भूमिकाओं से एक मजबूत और अलग पहचान के लिए जानी जाती हैं. सोमवार को उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए एक पोस्ट शेयर किया.इंस्टाग्राम पर शेयर की गई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में पूजा भट्ट का लुक बेहद आकर्षक और विंटेज नजर आ रहा है. उनकी आंखों की गहराई और चेहरे का अंदाज दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. अभिनेत्री ने तस्वीर पोस्ट कर लिखा, 'ओह! काश मैं गैट्सबी की दुनिया में रहने वाली एक फ्लैपर गर्ल होती.'

पूजा भट्ट ने शेयर किया विंटेज लुक 

बता दें कि 'द ग्रेट गैट्सबी' अमेरिकी लेखक एफ. स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है. 1925 में प्रकाशित, यह उपन्यास 1920 के दशक के 'जैज युग' और 'अमेरिकी सपने' की सच्चाई और उसके खोखलेपन को उजागर करता है. इस कालजयी कहानी की लोकप्रियता को देखते हुए इस पर कई नाटक और फिल्में बन चुकी हैं. इसमें वर्ष 2013 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म 'द ग्रेट गैट्सबी' (लियोनार्डो डिकैप्रियो अभिनीत) काफी लोकप्रिय है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इसकी कहानी कथावाचक निक कैरवे हैं, जो न्यूयॉर्क के पास लॉन्ग आइलैंड के वेस्ट एग में रहने आते हैं. उनके पड़ोसी जे गैट्सबी हैं，जो एक बेहद अमीर और रहस्यमयी करोड़पति हैं. गैट्सबी अपने आलीशान बंगले में हर हफ्ते भव्य पार्टियां देते हैं. इन पार्टियों का मुख्य उद्देश्य उनकी पूर्व प्रेमिका डेजी बुकानन को आकर्षित करना होता है. डेजी अब शादीशुदा हैं और गैट्सबी अपने अतीत के प्यार को फिर से पाना चाहते हैं.

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जाहिर की अपनी अनोखी ख्वाहिश 

1990 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी एक खास पहचान बनाने वाली अभिनेत्री पूजा भट्ट ने मात्र 17 साल की उम्र में अपने पिता के निर्देशन में बनी फिल्म 'डैडी' (1989) से डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री' का लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

इसके बाद पूजा ने 'दिल है कि मानता नहीं' (1991), 'सड़क' (1991), 'सर' (1993) और 'जख्म' (1998) जैसी फिल्मों में अभिनय कर दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की. अभिनय के अलावा, उन्होंने 'पाप' (2003) और 'जिस्म 2' (2012) जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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