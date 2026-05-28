'आज उर्दू थोड़ी और गरीब हो गई', बशीर बद्र के निधन पर जावेद अख्तर ने जताया दुःख; शेयर किया पोस्ट

मशहूर उर्दू शायर और साहित्यकार बशीर बद्र का बुधवार को भोपाल में निधन हो गया. उन्होंने 91 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. डॉ. बशीर बद्र लंबे समय से डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे थे. उनकी याददाश्त काफी कमजोर हो चुकी थी और वे लोगों को पहचान भी नहीं पा रहे थे.उनके परिवार के मुताबिक, उन्होंने दोपहर 12 बजे अंतिम सांस ली. इस खबर के सामने आते ही उर्दू शायरी और साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. वहीं, मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने भी पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, 'आज हमारी भाषा उर्दू थोड़ी और गरीब हो गई. बशीर बद्र, एक बेहद खुशगवार शायर हमेशा के लिए महफिल से उठ गए. शायर और उनकी शायरी हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी.'

बशीर बद्र लंबे समय से डिमेंशिया से जूझ रहे थे. परिवार के मुताबिक़ पिछले कुछ समय से उनकी सेहत लगातार ख़राब रह रही थी उन्हें लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही थी. उर्दू शायरी को आसान और बोलचाल की भाषा में नई पहचान देने वाले बशीर बद्र ने पारंपरिक अंदाज़ से अलग अपनी शैली विकसित की थी.

آج ہماری زبان اردو تھوڑی اور غریب ہو گئی ۔ بشیر بدر ایک انتہائی خوشگو شاعر ہمیشہُ کے لیے محفلُ سے اٹھ گیا ۔ یہُ شاعر اور اس کی شاعری ہماری یادوں میںُ ہمیشہُ زندہُ رہیںُ گے Add Zee News as a Preferred Source

बशीर बद्र की कुछ मशहूर शायरी...

कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी

यूँ कोई बेवफ़ा नहीं होता

न जी भर के देखा न कुछ बात की

बड़ी आरज़ू थी मुलाक़ात की

उड़ने दो परिंदों को अभी शोख़ हवा में

फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते

इतनी मिलती है मिरी ग़ज़लों से सूरत तेरी

लोग तुझ को मिरा महबूब समझते होंगे

मुसाफ़िर हैं हम भी मुसाफ़िर हो तुम भी

किसी मोड़ पर फिर मुलाक़ात होगी

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो

न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए

बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फ़ासला रखना

जहाँ दरिया समुंदर से मिला दरिया नहीं रहता

मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला

अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला

पत्थर मुझे कहता है मिरा चाहने वाला

मैं मोम हूँ उस ने मुझे छू क नहीं देरखा

अयोध्या में हुआ जन्म भोपाल में बसे

बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था. बाद में वे भोपाल में बस गए और लंबे समय तक वहीं रहे. उन्होंने उर्दू साहित्य को कई यादगार गजलें और किताबें दीं. उन्हें कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया था. उनकी शायरी में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्ते और जिंदगी के एहसास बेहद सादगी और गहराई के साथ नजर आते थे. डॉ. बशीर बद्र के निधन की खबर सामने आने के बाद साहित्य और शायरी जगत में शोक की लहर है. उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.