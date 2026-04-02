92 साल पुरानी तस्वीर ने मचाया तहलका! रणबीर कपूर से पहले इस कपूर ने निभाया ‘भगवान राम’ का किरदार, जानिए कौन था वो सितारा?

रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म ‘रामायण’(Ramayana) का आज 2 अप्रैल को टीजर आउट हो गया है, जिसने रिलीज होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस फिल्म को ‘दंगल’(Dangal) के डायरेक्टर नितेश तिवारी द्वारा बनाया गया है, जिसमें साउथ और बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार देखने को मिलेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सालों पहले कपूर खानदान के इस एक्टर ने भी भगवान राम का किरदार निभाया था.
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इन दिनों रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण’ (Ramayana) को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है, जिसका टीजर आज 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के दिन रिलीज कर दिया गया है. 2 मिनट 38 सेकंड का ये टीजर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसी बीच एक पुरानी तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से फैल रही है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. करीब 92 साल पुरानी ये तस्वीर दर्शाती है कि सिर्फ रणबीर कपूर ही वो पहले कपूर नहीं हैं, जिन्होंने फिल्मों में भगवान राम का किरदार निभाया है, बल्कि इससे पहले खानदान का ये शख्स भी राम की भूमिका में नजर आ चुका है.
दरअसल, ‘रामायण’ का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर साल 1934 में रिलीज हुई फिल्म ‘सीता’ की एक तस्वीर वायरल होने लगी. इस फोटो में रणबीर कपूर के परदादा यानी पृथ्वीराज कपूर नजर आ रहे हैं, जो उस समय के मशहूर कलाकारों में गिने जाते थे. उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय ने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक बड़ा नाम बना दिया था.
इस सुपरस्टार ने निभाया था सीता का रोल
साल 1934 में रिलीज हुई फिल्म ‘सीता’ (Seeta) को फिल्ममेकर देबाकी बोस ने डायरेक्ट किया था, जो रामायण के उत्तर कांड से जुड़ी हुई थी. इस फिल्म को एक बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया, जिसका प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था. इस फिल्म के लिए देबाकी को 'डिप्लोमा अवॉर्ड' से नवाजा गया था. फिल्म ‘सीता’ में एक्ट्रेस दुर्गा खोटे ने सीता का किरदार निभाया था, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली सुपरस्टार मानी जाती हैं. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग और स्क्रीन पर मौजूदगी ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया था.
वायरल हुई पृथ्वीराज की तस्वीर
फिल्म ‘सीता’ में राम की भूमिका में रणबीर कपूर के परदादा पृथ्वीराज कपूर नजर आए थे. उस दौर में राम-सीता की इस जोड़ी को खूब पसंद किया गया और फिल्म ने अपनी अलग पहचान बनाई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस 92 साल पुरानी तस्वीर को देखकर फैंस हैरान हैं और रणबीर कपूर के लुक से इसकी तुलना कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि कपूर खानदान में अभिनय की विरासत पीढ़ियों से चली आ रही है.
फिल्म के बारे में
बात करें नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ की, तो इसकी कहानी बड़े बजट और कई नई तकनीक के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, उनके इस नए रूप का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे है. ऐसे में पुरानी और नई ‘रामायण’ के बीच ये कनेक्शन लोगों के लिए और भी दिलचस्प बन गया है. इस फिल्म का पहला भाग साल 2026 में दिवाली पर रिलीज किया जाएगा, जबकि दूसरा 2027 की दिवाली के समय सिनेमाघरों में दस्तक देगा.
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